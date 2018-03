Tortoreto, Pd contro Monti: «ancora problemi dopo la chiusura della scuola materna»

TORTORETO. Il consigliere comunale del Pd Mauro Postuma e il segretario cittadino contestano la «sciagurata decisione» di chiudere la scuola materna di Cavatassi.

Infatti, a seguito del provvedimento comunale dodici famiglie tortoretane hanno iscritto i loro figli alla scuola materna della vicina Poggio Morello di Sant’Omero.

«L’amministrazione di Sant’Omero ha chiesto a quella di Tortoreto, a termini di legge», spiega Postuma, «il permesso di far transitare il proprio scuolabus sul territorio tortoretano per poter prendere i bambini in un unico punto di raccolta stabilito».

Ma ad oggi l’amministrazione Monti non avrebbe dato nessuna risposta «mostrando un’assenza totale di sensibilità», denunciano i due esponenti di minoranza, «sia nei confronti delle famiglie coinvolte, che nei confronti di un Amministrazione di un paese confinante. E’ desolante e triste vedere ogni mattina le famiglie di questi bambini, accompagnare i figli all’altra sponda del fiume Salinello, in territorio di Sant’Omero, dove c’è uno scuolabus che li attende. Una scena che non fa onore alla nostra tradizione di paese ospitale e collaborativo e che, evoca tristi episodi di esclusione sociale».

Il tutto, continua Postuma, sarebbe ancor più grave alla luce delle dichiarazioni fatte dall’assessore Chicchirichì nella seduta consiliare del 14 ottobre (sollecitato in merito dal gruppo consiliare di opposizione) nella quale specificava chiaramente che il sindaco si sarebbe impegnato personalmente a rispondere positivamente alla richiesta dell’Amministrazione di Sant’Omero. «Crediamo», chiude il consigliere, «che questo modo di amministrare sia poco rispettoso di alcuni nostri concittadini e privo di buon senso. Inoltre vogliamo sperare che dietro questo silenzio “assordante” del sindaco Monti, non vi siano motivazioni di diversa natura».

13/11/2010 10.08