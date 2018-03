Appalto mense scolastiche, Pd contro Brucchi: «contratto rispettato a metà»

TERAMO. Il Pd contesta una delibera per l’affidamento del servizio esterno di refezione scolastica presso 17 sedi.* NUOVI LAVORI NELLA «PIAZZA DEL PRESIDENTE CHIODI». PD CONTESTA BRUCCHI

Il capogruppo Giovanni Cavallari ha esaminato i documenti, «un tomo di 110 pagine», spiega, con cui il Comune affida, dopo una procedura «ristretta accelerata di gara», il servizio di mensa scolastica alla ditta Vivenda s.p.a.

Sfogliando il disciplinare di appalto allegato, si legge che la ditta affidataria deve possedere una serie di requisiti e fornire anche tutta una serie di garanzie.

«Ad esempio», spiega Cavallari, «si dice come debba essere dotata di una “sede alternativa” di preparazione pasti da utilizzare solo in casi straordinari che impedirebbero l’uso delle cucine scolastiche, e si dice pure come, in questi casi, la ditta debba provvedere al trasporto del cibo garantendo il rispetto dei tempi di distribuzione e il mantenimento della temperatura e delle caratteristiche degli alimenti».

Ma lo stesso consigliere leggendo sempre le carte scopre che la “sede alternativa” di Vivenda si trova a L’Aquila, a 63 km di distanza da Teramo con un tempo medio di percorrenza di circa 1 ora. «A queste condizioni», tuona l'esponente del Partito Democratico, «sembra francamente difficile che i pasti possano essere considerati di qualità».

Inoltre, sempre nella delibera, si legge che la ditta avrebbe dovuto ottemperare ad una serie di obblighi che, sostengono dal Pd, non sarebbero stati invece rispettati.

Tra questi, spiega Cavallari, ci sono: «l'attivazione della figura dell’Animatore Sociale con il compito di assistenza ai Comitati Mensa; l'avviamento di uno dei due progetti presentati nel piano di gestione aziendale dal titolo “Vivere sani imparando a mangiare” o “Corso di assaggiatori di frutta e verdura”, 10 incontri/convegni destinati ai genitori, familiari, insegnanti, Asl e Assessorato alla Pubblica Istruzione, questionari per testare il grado di soddisfazione, somministrazione gratuita di 100 pasti al mese, riservati alle categorie meno abbienti e lo smaltimento degli alimenti non utilizzati per le mense scolastiche devolvendoli a titolo gratuito ai canili e gattili gestiti dal Comune».

Il gruppo consiliare del PD domanda a Brucchi perché i contratti che il Comune stipula per affidare i servizi poi «non vengano rispettati fin nel minimo particolare e, soprattutto, non vengano previsti tempi certi per la realizzazione di tutti gli obblighi contrattuali accessori».

In particolare, si chiede che i 100 pasti gratuiti vengano somministrati agli alunni meno abbienti, individuati, ad esempio, in base al reddito ISEE delle famiglie o in relazione al loro inserimento in programmi di assistenza sociale.

Inoltre, si chiede una «maggiore trasparenza dell’azione amministrativa», inserendo sul sito web del Comune tutti i contratti e le convenzioni per i servizi esternalizzati, in modo da consentire il controllo democratico da parte dei cittadini.

NUOVI LAVORI NELLA «PIAZZA DEL PRESIDENTE CHIODI». PD CONTESTA BRUCCHI

TERAMO. Il Pd in Consiglio comunale accoglie favorevolmente l'impegno dell'amministrazione comunale di riqualificare il centro storico con nuovi arredi, ma boccia la scelta di Piazza Sant'Anna.

«L'amministrazione Brucchi ha speso ben 30 mila euro per eseguire il restyling con “due isole di legno illuminate alla base composte da una serie di panche” in piazza Sant'Anna», commentano il presidente dell'Unione comunale Pd, Ilaria De Santis e il segretario del circolo Teramo Centro, Mirko De Berardinis. «Ben vengano nuovi arredi in città, ma questa piazza sicuramente non aveva bisogno urgente di riqualificazione perchè già oggetto di recenti lavori di decoro urbano».

I due esponenti del Partito Democratico si chiedono perchè l'amministrazione Brucchi non si sia preoccupata «di rendere più vivibili altri punti del centro cittadino come, ad esempio, piazza del Sole, ma anche il primo tratto di Corso de Michetti, per non parlare di Largo Anfiteatro, o Piazza Verdi e lo stesso Corso San Giorgio?»

«Probabilmente», ipotizzano i due, «l'urgenza è stata dettata dal fatto che Piazza Sant'Anna, non è una piazza qualsiasi, ma la Piazza dove vive il presidente Chiodi. Peccato che anche i cittadini che vivono in altri quartieri pagano ugualmente le tasse senze avere comode panchine, pavimentazione nuova e buona illuminazione. Proprio per avere le vie illuminate in centro dobbiamo, infatti, aspettare il periodo natalizio, con le strabilianti luminarie, inaugurate con tanto di giocolieri e saltinbanchi, ma finite le feste, finisce la luce e Teramo torna al buio».

I due esponenti del Pd auspicano che il sindaco Brucchi «intervenga con celerità per riqualificare e per illuminare definitivamente tutte le vie e le piazze veramente abbandonate e non sempre le solite».

