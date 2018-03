Giulianova, Mastromauro "mediatore calcistico". Cibej chiede spiegazioni

GIULIANOVA. Trattative in corso. Il sindaco Francesco Mastromauro si improvvisa mediatore calcistico ed incontrato l’imprenditore Fabrizio De Giovanni per discutere del passaggio delle quote societarie della Società Giulianova Calcio Srl.

Un incontro che ha suscitato le domande e perplessità di Eden Cibej, responsabile cittadino Idv. «Perché è il Comune ad occuparsi della trattativa calcistica?», si chiede il dipietrista, «perché è Mastromauro a tenere i documenti contabili di una società privata (anche se a carattere presuntivamente sportivo) che nulla a che vedere con il suo mandato di amministratore pubblico? Che cosa spinge un imprenditore da Roma ad accollarsi 3 milioni di debiti (stando sempre a notizie di stampa) per diventare presidente di una squadra militante in seconda divisione?».

Secondo indiscrezioni, mercoledì 28 dicembre ci sarebbe stato un incontro tra il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro e l’imprenditore Fabrizio De Giovanni, romano, 50 anni legato al mondo dell'edilizia e della nautica da diporto. L’obiettivo era discutere il passaggio delle quote societarie della società sportiva (in difficoltà) da Dario D'Agostino allo stesso De Giovanni. De Giovanni, poi, avrebbe chiesto al sindaco i documenti contabili necessari per una oggettiva valutazione finalizzata alla fattibilità dell’operazione. Alcune voci parlano di un prossimo incontro previsto per l'inizio del nuovo anno.

Ma c’è qualcosa che non convince Cibej. « Vorrei sapere», scrive al sindaco, «se abbia domandato al suo interlocutore, oltre alla disponibilità ad acquisire il sodalizio calcistico, se intenda occuparsi, anche a Giulianova ed in quali direzioni, del settore edilizio e di quello nautico». Non è la prima volta che il responsabile Idv parla del rapporto tra Comune di Giulianova e la società di calcio «per la quale Mastromauro si sarebbe prodigato». «Il Comune fino al 30.06.2012», dichiara Cibej,«corrisponde al Giulianova Calcio una somma complessiva quale corrispettivo annuo per l'affidamento in gestione del servizio impianti sportivi nello Stadio Rubens Fadini ammontante ad un importo da determinare con successivi provvedimenti. Risulta anche che nel 2010 il Comune si sponsorizzasse sulle magliette dei calciatori. Sulla spallina sinistra delle maglie dei giocatori campeggiava la scritta ComuneGiulianova.it al costo di imprecisati 130 mila euro».

03/01/2012 15:53