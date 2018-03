Teramo, eletto segretario provinciale Rifondazione Comunista: un giovane "veterano"

TERAMO. E’ Marco Palermo il nuovo segretario della federazione provinciale del partito di Rifondazione Comunista di Teramo. Un giovane veterano che stamattina alle 11.30 presso la sede provinciale del Prc è stato “incoronato” da Marco Fars, segretario regionale.

Studente, lavoratore, ecologista, Palermo vanta un curriculum di tutto rispetto come militante ed attivista. Da sempre impegnato nella difesa del territorio e dell’ambiente, nelle battaglie ecologiste, nella lotta alle speculazioni edilizie, per l’acqua come bene pubblico e contro il consumo indiscriminato del territorio, Palermo muove i primi passi in Rifondazione Comunista giovanissimo quando il partito sostiene il movimento a Genova nel 2001.

Poi, pian piano l’ascesa. Nel 2006 viene eletto coordinatore provinciale dei giovani comunisti entrando nella segreteria provinciale del partito. Dal 2008 diventa membro della segreteria regionale e segretario cittadino del circolo di Roseto degli Abruzzi.

La sua linea politica è chiara e precisa: stare dalla parte di lavoratori e lavoratrici, lottare contro «la iniqua manovra del Governo Monti che fa pagare lo scotto di una pessima politica alle classi più deboli soprattutto le donne».

La provincia di Teramo è quella che subisce maggiormente il costo della crisi economica. «La mia è un'opposizione anti-liberista», ha dichiarato Palermo al margine della conferenza stampa, «che sappia unire la sinistra d'alternativa, dai partiti che compongono la Federazione della Sinistra, alle associazioni e movimenti con cui abbiamo fatto le battaglie per l'acqua pubblica e per la tutela del territorio».

E Marco Fars ripone nel giovane veterano grandi speranze oltre a ricordare l’impegno della segretaria uscente Elisa Braca «che ha tenuto unito il partito nei momenti più difficili fino a questo nuovo rilancio».

