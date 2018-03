Giulianova, centri commerciali in arrivo? Il Cittadino Governante: «operazione ingiusta»

GIULIANOVA. Che fine faranno i nostri piccoli commercianti? Reggeranno la concorrenza di grandi centri commerciali?

Sono queste le domande che Il Cittadino Governante si pone alla luce «delle intenzioni del Comune di far tornare in via Trieste una consistente concentrazione di esercizi commerciali».

L’idea, «venuta fuori dal consiglio comunale del 26 ottobre scorso prevede l’insediamento nell’area appena a nord del vecchio capannone dello zuccherificio di strutture con superficie di vendita tra i 250 mq e i 600 mq; due strutture di 600 mq (o una da 1000 mq) ed una di 1500 mq. Insomma, di un nuovo importante centro commerciale in pieno centro al Lido».

Una soluzione che, se attuata, secondo l’associazione culturale, «porterebbe i piccoli esercenti a chiudere bottega e le famiglie e lavoratori a problemi economici. Che ne sarà infatti dei piccoli negozi ma anche dello storico centro commerciale dell’Annunziata? Davanti a tutto questo i politici fanno spallucce. Eppure la linea del Comune non è sempre stata questa, sottolinea il Cittadino Governante con nostalgia. «Ai tempi dell’ex sindaco Ruffini»,dice, «l’amministrazione virò per una scelta saggia, giusta e condivisibile imponendo norme urbanistiche che riducessero le attività commerciali. Si passò da 12.500 a 6500 mq. complessivi, con la superficie massima di 250 mq per ogni singolo esercizio commerciale».

Tutto cancellato con un colpo di spugna oggi?

Secondo l’associazione sì dal momento che il sindaco Francesco Mastromauro «avrebbe preparato il terreno per le attività commerciali approvando piani di recupero per l’ area ex Sadam e l’ex Adsfoma consentendo singoli esercizi commerciali fino a 1000 mq. di superficie ed ora fino a 1500 mq».

«Già due anni fa», aggiunge il Cittadino governante, «fu proprio la nostra associazione a sventare un’altra grave minaccia: convincemmo il consiglio comunale a respingere un’osservazione tesa al ripristino dei 12.500 di destinazione commerciale nell’area ex Sadam che era stata invece accettata dalla Giunta».

