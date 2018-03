Trivelle, «che intenzioni ha la Provincia di Teramo?»

TERAMO. Ben quattro richieste per ispezioni sismiche, esplorazioni di gas e trivellazioni sono giunte negli ultimi giorni all'Ufficio di Valutazione Impatto Ambientale della Regione.

Due esplorazioni di gas nella provincia di Teramo, Villa Carbone (Canzano, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, Mosciano S. Angelo, Notaresco, Bellante),e Mazzarosa (Pineto e Roseto). Una, la Cipressi, a cavallo delle province di Teramo e Pescara, ( Atri, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Città Sant'Angelo, Elice, Montefino, Penne.) e una, Santa Venere, nella provincia di Pescara, (Cappelle sul Tavo, Città Sant'Angelo, Collecorvino, Montesilvano, Moscufo, Pescara, Pianella, Spoltore).



Il Comitato Abruzzese Difesa Beni Comuni ha inviato una lettera alla Provincia di Teramo per conoscere le intenzioni dell’amministrazione provinciale.

Anche perché il timore è che nei prossimi giorni o settimane arriveranno sul tavolo dell'ufficio VIA anche la Corropoli, (Alba Adriatica, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Notaresco, Roseto degli Abruzzi, San Benedetto del Tronto, Sant'Omero, Spinetoli, Tortoreto, la Colle dei Nidi (Bellante, Campli, Controguerra, Corropoli, Mosciano Sant'Angelo, Nereto, Sant'Omero, Spinetoli, Torano Nuovo, Tortoreto) e le altre delle provincia di Chieti e Pescara.

Tutte queste istanze sono state presentate negli anni tra il 2004 e il 2006 e il loro iter era stato sospeso in seguito alle proteste delle popolazioni che avevano condotto alla formulazione delle note e travagliate leggi regionali.

«Questo attacco delle Compagnie petrolifere straniere estende sul suolo abruzzese la massiccia, progressiva pressione sul mare Adriatico della Petroceltic Else per la zona marina delle Isole Tremiti», dicono dal comitato, «la Northern Petroleum per il tratto di mare da Bari fino a Leuca, e ultimamente la Spectrum Geo che ha fatto domanda per ricerche lungo tutta la costa adriatica da Rimini a S.Maria di Leuca per una superficie di 30mila km.da esplorare con gli air gun».

In questi giorni è in atto un grande dibattito e una mobilitazione delle istituzioni e delle popolazioni che, partito dalla Puglia, mira a coinvolgere tutte le regioni rivierasche per la difesa del mare.

«Chiediamo», chiedono dal Comitato, «se la Provincia di Teramo intende esprimersi ed agire su tali questioni che investono tanti suoi comuni e mettono a repentaglio la salute dei suoi cittadini, l'agricoltura, il turismo, la pesca e l'integrità delle sue coste e del mare».



I tempi per le osservazioni nei termini di legge non sono lunghi, e le scadenze previste dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. sono il 26 dicembre per le Istanze Villa Carbone e Mazzarosa, e il 7 gennaio 2012 per la Cipressi.



05/12/2011 09:12