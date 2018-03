Centro di Fisiopatologia della Nutrizione, Mastromauro ancora furioso: «scelta suicida»

GIULIANOVA. Ad una settimana dall'incontro sull'ospedale e sui livelli dei servizi sanitari con i sindaci di Bellante, Morro d'Oro, Mosciano Sant'Angelo, Notaresco, Roseto degli Abruzzi e Tortoreto, fissato appunto il 9 dicembre in Comune, il sindaco Francesco Mastromauro prende nuovamente posizione.

E lo fa sull'unica struttura del sistema sanitario abruzzese dedicato ai disturbi del comportamento alimentare, cioè il Centro di Riferimento Regionale di Fisiopatologia della Nutrizione con sede a Giulianova.

«Ho appreso che, a seguito della decisione della ASL di declassare e depotenziare il Centro di Riferimento Regionale di Fisiopatologia della Nutrizione, l'attuale suo dirigente, Paolo De Cistofaro, ha intenzione di andare in pensione. Per cui – dice il sindaco - dal 1 gennaio 2012, in mancanza di sostituti che possano garantire la continuità terapeutica, si avrà una ulteriore riduzione delle visite per disturbi alimentari che, è noto, hanno un tempo di gestione molto lungo. La decisione di De Cristofaro, uno dei nutrizionisti più noti ed apprezzati a livello nazionale, per vero non mi stupisce. Stiamo infatti assistendo ad un vero esodo di professionisti nostrani, e questo – continua il sindaco - perché non solo manca da noi ogni valida prospettiva di crescita, ma anche perché la nostra Sanità sta tragicamente dirupando a causa di scelte davvero incomprensibili e, come nel caso del Centro della Nutrizione, addirittura suicide».

Già il 17 giugno scorso il sindaco ha lanciato un grido d'allarme sul declassamento di questo centro d'eccellenza, invidiato da tutti. « Ma tutto questo, e molto altro ancora», lamenta il primo cittadino, «non è servito a nulla, per cui il centro invece di essere potenziato, come pure mi aveva assicurato il manager Varrassi, viene azzoppato, facendo gongolare le vicine e più avvedute Marche, regione che da tempo si è attrezzata per intercettare gli abruzzesi, sia a livello di professionalità mediche, sia a livello di pazienti. Beh, tutto questo è assurdo», conclude Mastromauro, «ed io porterò anche la questione del Centro di Fisiopatologia della Nutrizione sul tavolo dei sindaci che ho invitato alla riunione del 9 dicembre».

