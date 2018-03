Rischio petrolizzazione, sulle coste pinetesi incombe la MedoilGas. Comune si mobilita

PINETO. L’amministrazione comunale si mobilita contro la richiesta di eseguire ispezioni sismiche da parte della ditta di Ombrina Mare

Dopo la Petroceltic Italia arriva a ridosso delle coste pinetesi la MedoilGas, l'azienda specializzata in estrazione di idrocarburi che ha presentato un'istanza alla Regione Abruzzo per eseguire ispezioni sismiche nel comune di Pineto secondo la concessione denominata “Villa Mazzarosa”, accordata nel 2006 dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La notizia ha subito richiamato l'interesse dell'amministrazione comunale di Pineto, che già in passato si è battuta contro la possibilità di aprire la strada alle trivellazioni petrolifere. «Si tratta della stessa ditta di Ombrina Mare – spiega meglio il sindaco Luciano Monticelli –, il progetto di coltivazione e centro di primo trattamento di idrocarburi immaginato di fronte alla Costa dei Trabocchi. Ovviamente siamo assolutamente contrari all'esecuzione di ispezioni sismiche a poche miglia dalla nostra costa, decisione che potrebbe dare il via a una catena di altri permessi in mare e su terraferma».

Per questo motivo, il Comune pinetese ha deciso di scendere nuovamente in campo prendendo posizione a difesa del territorio. «Presenteremo delle osservazioni sul progetto sottoposto a Valutazione d'Impatto Ambientale – continua infatti il primo cittadino –, esprimendo in questo modo la nostra opinione nei confronti di una richiesta che crediamo nasconda la volontà di trivellare il suolo e, quindi, di realizzare pozzi in queste zone. La deriva petrolifera distruggerebbe la nostra economia, basata sul turismo e sulle bellezze di un territorio fatto di spiagge meravigliose».

