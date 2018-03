Giulianova, farmacia in salvo?Il Cittadino Governante: «successo democratico»

GIULIANOVA. La farmacia comunale di Giulianova è salva, almeno per il momento.

La battaglia dell’associazione Il Cittadino Governante contro la vendita dei gioielli di famiglia per ripianare i debiti del Comune, ha portato qualche frutto. Il Consiglio, ora, valuterà altre strade per evitare l’alienazione del bene, e per l’associazione si tratta «di una vittoria della democrazia visto che la Giunta Mastromauro ha fatto un passo indietro davanti alle 2.657 firme dei cittadini raccolte in 15 giorni».

Ma il pericolo non è ancora scongiurato: il sindaco non ha firmato l’ emendamento proposto da Il Cittadino Governante assieme all’ opposizione con cui si sarebbe impegnato a non vender più la farmacia e a chiedere, in futuro, un referendum per decisioni diverse.

Mastromauro, secondo Il cittadino Governante, «le avrebbe provate di tutte per giustificare la vendita». «Non c’è nessun buco», smentiva il primo cittadino, «abbiamo le mani legate dal patto di stabilità il Patto di stabilità che è + 410.000 euro per l'anno 2011 e salirà alla cifra record di +2.164.000 euro per il 2012. Ci vedremo costretti ad aumentare Tarsu, Tia e le aliquote Irpef».

Sin dall’inizio però il Cittadino Governante sosteneva la tesi di un buco in bilancio e si opponeva all’ alienazione di un bene così redditizio. In un incontro pubblico sul bilancio partecipato tenutosi al Kursaal lo scorso 15 ottobre, l’associazione metteva sul tavolo misure alternative per rispettare gli equilibri finanziari del Comune e, nnel caso di vendita, almeno condizioni più vantaggiose (prezzo base di asta di 4 milioni di euro).

Anche Assofarm (Associazione Nazionale che associa e rappresenta tutte le farmacie comunali d'Italia esprimeva i suoi dubbi sull’operazione. «La vendita di un un patrimonio che appartiene alla collettività giuliese», dichiarava Venanzio Gizzi presidente nazionale,«comporterebbe la perdita di un segmento di convenzione con il servizio sanitario nazionale».

Dopo l’asta, andata deserta, il Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta ed ai dirigenti di trovare misure alternative per evitare l’alienazione della farmacia, «un’ inversione di marcia non ancora chiara e definita».

