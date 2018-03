Giulianova, palazzo Kursaal. Il Cittadino Governante:«esposto in procura»

GIULIANOVA. L’associazione culturale Il Cittadino Governante di Giulianova torna a parlare del palazzo Kursaal, e del suo recente esposto in Procura.

Stavolta punta il dito contro il sindaco Francesco Mastromauro che nei giorni scorsi si sarebbe scrollato da responsabilità rimproverando l’associazione di non aver presentato prima osservazioni sul piano regolatore generale.

«Il sindaco ha le sue responsabilità», dice l’associazione, «abbiamo più volte espresso dubbi sul cantiere e sui presunti abusi edilizi e distanze non rispettate con i palazzi limitrofi. Dubbi che sono caduti nel vuoto».

La vicenda riguarda un edificio in costruzione tra il palazzo Kursaal (struttura storica di proprietà comunale di importante pregio architettonico, testimonianza dell’architettura di qualità dei primi anni del ‘900 a Giulianova) ed il condominio “Il Tritone”, i cui lavori autorizzati dal Comune, avrebbero violato il piano regolatore generale. Il cantiere sarebbe stato sequestrato, quindi, sia per il mancato rispetto delle norme del Prg del 1994 (per quanto riguarda la distanza dal Kursaal e dal Condominio Tritone)sia per l'allineamento rispetto agli altri edifici presenti tra via Nazario Sauro e via Thaon de Revel.

Più volte il Cittadino Governante avrebbe sollevato la questione in Consiglio incassando sempre picche, fino alla decisione di fare un esposto alla magistratura. «Ben due volte», spiega l’associazione, «abbiamo posto all’attenzione del consiglio comunale la problematica con l’intento di evitare l’offesa al Kursaal e l’irregolarità dell’atto amministrativo. Ci fu risposto che era tutto in regola e si arrivò, persino, a respingere la nostra proposta di far richiedere dal Comune alla Soprintendenza la verifica di interesse culturale per il palazzo storico Kursaal. Il sindaco ha il dovere di controllare l’attività amministrativa svolta dai dirigenti e dagli uffici nell’attività di gestione della cosa pubblica e la cittadinanza deve sapere che la variante al Prg avviata anche dall’attuale sindaco, nel 2007, contiene addirittura un incremento degli indici edificatori per l’area in questione».

Quanto alle tardive osservazioni sul piano regolatore generale da parte del Cittadino governante, l’associazione si difende: «i due permessi di costruire sono stati rilasciati nel 2008 e nel 2010, le osservazioni alla variante al Prg si dovevano presentare nel 2007: come poteva la nostra associazione presentare un’osservazione in merito se il misfatto doveva ancora accadere?»

