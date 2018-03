Influenza, il Ministero ritira il vaccino antinfluenzale

ROMA. Il Ministero della Salute conferma il ritiro di una parte dei vaccini antinfluenzali prodotti per la campagna di vaccinazione appena cominciata.

E' quanto si legge in una nota del Ministero che conferma così il ritiro a Milano di 65mila dosi di vaccino prodotti dall'azienda Crucell come scritto dal Corriere della sera in prima pagina.

Il Ministero della Salute conferma altresì che l'azienda produttrice dei vaccini in questione non è tra le prime che riforniscono il mercato. In queste ore al Ministero e all'Aifa si sta affrontando il problema. «Altre aziende», fanno sapere dal Ministero, «hanno assicurato la garanzia delle dosi necessarie in modo che non vi sia alcun problema per i cittadini. I vaccini sono estremamente controllati. I controlli sono ferrei e quando si rileva un problema, che può accadere, perché comunque si tratta di prodotti biologici, le aziende ritirano non solo i lotti sospetti, ma l'intera produzione. È una misura precauzionale che viene sempre adottata, quando si individua anche solo un minimo rischio».

Il Ministero della Salute assicura che non vi sono rischi per la salute e che quello che si sta affrontando in queste ore «è solo un problema organizzativo per reperire anche sul mercato estero da parte delle aziende produttrici tutte le dosi necessarie di vaccino antinfluenzale».

In Italia annualmente vengono utilizzate tra 10 e 12 milioni di dosi di vaccino antinfluenzale.