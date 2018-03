Rivoluzione Serie A, cambia mercato e arriva Miccichè

MILANO. Il prossimo campionato inizierà a mercato chiuso. E' la prima rivoluzione della Serie A, che dal 19 marzo avrà un presidente, Gaetano Miccichè, dopo un anno senza vertici. Il commissariamento di Giovanni Malagò ha portato un'accelerazione e nella seconda riunione informale con il n.1 del Coni i club hanno deciso di mettere fine al fenomeno per cui nelle prime giornate le squadre cambiavano in corsa. La sessione estiva si concluderà il 18 agosto, 24 ore prima dell'inizio del campionato, e quello invernale il 19 gennaio, alla vigilia della ripresa dopo la pausa. La modifica entrerà in vigore a prescindere da quanto succede nei tornei esteri. "E' un segnale culturale", ha spiegato Malagò che, una settimana dopo aver lanciato la candidatura di Miccichè, presidente di Banca Imi, del gruppo Intesa Sanpaolo, nella riunione di oggi (aperta da un applauso alla memoria di Davide Astori) ha ottenuto la conferma del "consenso unanime" da parte dei 20 club "messo a verbale". Come si fa notare in Lega, eventuali conflitti di interesse del banchiere palermitano classe '50, membro del Consiglio di Rcs, fratello del politico di Forza Italia Gianfranco, e dell'ex vicepresidente del Palermo Guglielmo, verranno gestiti e regolati con trasparenza. Verrà eletto nell'assemblea del 19 marzo (con all'ordine del giorno anche l'introduzione della maggioranza semplice a partire dalla terza votazione) ma si insedierà quando verrà completata la governance, con l'ad, i 4 consiglieri di Lega, quello indipendente e i due federali.



Fino ad allora Malagò, coi vice commissari Nicoletti e Corradi, resteranno in carica. "Per queste nomine con buon senso si è deciso aspettare l'assegnazione dei diritti tv", ha spiegato il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che per il ruolo esecutivo sono stati fatti 3-4 nomi: "Bisogna capire se servono competenze su diritti tv o in campi diversi". Potrebbe entrare in corsa Marzio Perrelli, la candidatura di Luigi De Siervo, l'ad di Infront, è in stand by per una vertenza fra l'advisor e la Lega, e resta viva quella di Sami Kahale, ex manager di Procter&Gamble. Intanto ha preso forma la prossima Serie A: al via nel fine settimana del 19 agosto, si concluderà il 26 maggio, con due turni infrasettimanali (26 settembre e 3 aprile) e quattro soste per le nazionali (9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo). Nel periodo natalizio si giocherà il 22, 26 (novità il Boxing Day) e 29 dicembre, con una sosta invernale fino al 20 gennaio. Il 13 gennaio si giocheranno gli ottavi di coppa Italia, che cambierà format: nelle sfide secche fra club di A il sorteggio deciderà chi gioca in casa.