Ciclismo paralimpico, Addesi oro e argento ai Campionati italiani di Cuorgnè

Vittoria tricolore. L'atleta abruzzese Pierpaolo Addesi, di Torrevecchia Teatina (Ch), conquista un oro e un argento ai Campionati italiani di ciclismo paralimpico di Cuorgné (Torino), svolti il 23 e 24 giugno scorsi. Nella prova a cronometro, il 23 giugno, su un circuito di 8.6 km da ripetere 3 volte, l'azzurro si è classificato secondo, dietro ad Andrea Tarlao, capitano della Nazionale e bronzo a Rio. Ha preceduto invece Mirko Balzano. Il 24 sempre a Cuorgnè prova in linea. Circuito di 6 km da ripetere 15 volte. Vittoria, stavolta, su Tarlao, giunto secondo, e Mirko Balzan, dietro di qualche minuto. “Gara dura – dice Addesi - con un caldo terribile. Dopo il forcing, siamo rimasti in 3: Tarlao, io e Fabio Anobile, quest'ultimo di un'altra categoria. Arrivo in parata con Anobile e subito dietro Tarlao. Vorrei dedicare questa vittoria – aggiunge - a Luke Morini e ad Alberico di Cecco, atleti con cui settimana scorsa ho condiviso un'esperienza bellissima nella staffetta all 'Ironman di Pescara registrando il miglior tempo, ma poi squalificati per una mia mancanza rispetto al regolamento. Ci rifaremo l'anno prossimo. Ringrazio la mia squadra TEAM GO FAST – aggiunge - per il continuo supporto e ai miei sponsor Emidio e Alfredo De Florentiis, Dema Service, Filodentale, Selmec, Albatravel, Itas Assicurazione, Suomy, Sidi e Carrefour Market”. Sono stati finora 14 gli ori conquistati da Addesi ai Campionati italiani nel corso della propria carriera sportiva.