Marco Verratti vuole il Barca, il gioiello abruzzese vale 200mln di euro

ROMA. CRISTIANO RONALDO, VERRATTI e DONNARUMMA. Sono questi, almeno per ora, i casi dell'estate e nella settimana potrebbero esserci sviluppi su tutti e tre i fronti. In casa Real Madrid si cerca di rabbonire CR7, con tanto di telefonata di Zidane al giocatore per fargli sapere quanto il Real Madrid abbia ancora bisogno di lui.

Però Manchester United e Paris SG sembrano non voler mollare la presa, partendo dal presupposto che se il clamoroso cambio di casacca del Pallone d'Oro andasse in porto servirebbe comunque una cifra intorno ai 200 milioni di euro: quasi fantacalcio. Donnarumma rimane un rebus, nonostante la dichiarata volontà di non rinnovare con il Milan. Per lui c'è il rischio di passare un anno tra panchina e tribuna, ma il Real Madrid potrebbe farsi avanti con decisione e concludere l'affare.

Il Milan deve quindi trovare un altro portiere, e ora si fa il nome anche di HART. Al centro di molti intrighi c'è comunque il Psg: secondo il sito dell'Equipe, il club parigino è fortemente interessato anche a BELOTTI, corteggiato anche da Milan e Manchester United, per il quale il bomber del Torino non è una semplice alternativa a MORATA. Il Psg segue poi anche MBAPPE' ma ora deve fare i conti con il tormentone VERRATTI: il centrocampista ex Pescara, ormai un idolo a Parigi, vuole andarsene per coronare il sogno di giocare con Messi nel Barcellona, e la società blaugrana è pronta a trattare. Il problema è la chiusura netta da parte della controparte, cioè ed è pronto alla rottura.

Se alla fine l'affare si si realizzasse, porterebbe nelle casse del Psg 100 milioni. Intanto SALAH è a un passo dal Liverpool.

Il giocatore ha già l'accordo con il club inglese per i prossimi quattro anni, e fin da domani potrebbe esserci l'annuncio: alla Roma andranno più di 40 milioni. A quel punto, avendo sistemato il problema del fair play finanziario, i dirigenti giallorossi, Monchi in testa, si occuperanno anche di acquisiti, e così si spiegano i contatti sempre più frequenti per GHEZZAL del Lione, SERI del Nizza, KARSDORP del Feyenoord (che piace anche all'Inter) e LEMOS del Las Palmas. La Lazio sta invece cercando di chiudere per PAPU GOMEZ con l'Atalanta, mentre c'è da definire con il Milan la contropartita tecnica per BIGLIA. Il tecnico Simone Inzaghi insiste con la dirigenza per avere MURIEL, del quale il presidente doriano Ferrero ha parlato anche con l'Inter, che continua a chiedergli il difensore slovacco SKRINIAR. La Spal sta tentando di riprendersi MERET e per l'attacco pensa a PALOSCHI. Dal Brasile parlano di un interessamento dei ferraresi per YAGO PIKACHU del Vssco e JOHN LENNON del Cruzeiro, entrambi difensori. MAXI LOPEZ ha offerte da Benevento e Chievo, mentre ai campani neopromossi in serie A il Genoa ha chiesto CICIRETTI. Preziosi potrebbe cedere il giovanissimo talento PELLEGRI al Milan e lo svedese HJLIEMARK al Betis Siviglia, dopo averlo riscattato dal Palermo. CASSANO è di nuovo vicino al Verona, che vuole anche il laziale CATALDI.