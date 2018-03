Il 18 giugno arriva Ironman Pescara

PESCARA. Il 18 giugno 2017 alle ore 9.00 partirà la settima edizione di Ironman 70.3 Italy Pescara.

Dal punto di vista agonistico, la competizione vedrà ai nastri di partenza presenze consolidate come Daniel Fontana, vincitore delle prime due edizioni italiane, Alberto Moreno Molins, sul podio nel 2014, mentre per il vice campione del mondo Ld Itu, il francese Cyril Viennot, sarà la prima presenza in una gara Ironman in terra italiana.

Alessandro Fabian, atleta azzurro reduce da esperienze di livello internazionale come le Olimpiadi di Rio, l’Ironman di Pescara rappresenta il debutto nel mondo delle lunghe distanze. Il parterre maschile si chiude con la presenza di Alessandro Zanardi, l’atleta e l’uomo conosciuto e amato non solo dagli sportivi, che per la prima volta si cimenterà nell’Ironman.

Anche tra le donne professioniste la sfida sarà avvincente data la presenza di atlete del calibro di Kristin Moller, tedesca e quattro volte campionessa Ironman, la belga Tine Deckers conosciuta come Miss Nice grazie alle sue cinque vittorie all’Ironman Nice e reduce da un quinto posto a quello di Barcellona che si è svolto lo scorso maggio, la svedese Camilla Lindholm Borg campionessa Itu Ld e la francese Camille Donat arrivata quarta nell’edizione 2016.

In un clima così, il programma non poteva essere da meno e si presenta più denso che mai, con la seconda edizione della Decathlon Night Run, corsa notturna non competitiva di 10 km, che prenderà il via venerdì 16 giugno alle ore 21:00, l’immancabile appuntamento con gli IRONKIDS per sabato alle 16:00 e infine la seconda edizione del 5150, il triathlon olimpico che si svolgerà in contemporanea domenica con l’Ironman.

Partenza

Uomini Pro – 9:00

Donne Pro – 9:05

Alessandro Zanardi 9:10

Age group rolling start da 9:15

Arrivo

Primo atleta uomo Pro 13:00

Prima atleta donna Pro 13:30

Ultimo atleta IRONMAN 70.3 Italy ammesso entro le 17:45

Cerimonia di premiazione – 18:00