Serie A. Scatto d'orgoglio del Pescara: superato 2-0 il Palermo

PESCARA. Di fronte a pochi intimi il Pescara supera 2-0 il Palermo e si congeda dal proprio pubblico non senza fischi.

Più di una novità nello schieramento iniziale scelto da Zeman, con Cerri e Muric che hanno vinto il ballottaggio rispettivamente con Bahebeck e Mitrita. Sorprese anche in difesa e centrocampo con Fornasier, Verre e Brugman preferiti a Campagnaro, Coulibaly Muntari.

Nel Palermo Bortoluzzi sceglie un versatile 3-5-1-1 con Rispoli ed Aleesami esterni di centrocampo e Diamanti trequartista alle spalle dell'unica punta Nestorovski.

Dieci minuti di sbadigli poi il primo sussulto del match è di marca rosanero con una conclusione da fuori di Rispoli che termina di poco sul fondo. 60 secondi dopo clamorosa chance per i padroni di casa con Cerri, che tutto solo nel cuore dell'area di rigore calcia clamorosamente alle stelle.

Al 15' il miglior inizio dei biancazzurri porta al meritato vantaggio. Cross di Caprari per la testa di Muric che schiaccia per il primo gol nella massima divisione.

Al 18' amnesia difensiva di Zampano che regala palla a Nestorovski al limite dell'area di rigore: destro del macedone debole e centrale tra le braccia di Fiorillo.

Al 34' colossale chance per il 2-0 ma Zampano all'altezza dell'area piccola fallisce l'ultimo passaggio nel mezzo.

Nella ripresa subito un cambio per Zeman che getta nella mischia Mitrita per un ottimo Muric (probabili problemi fisici per il croato). L'inizio però è tutto del Palermo. Al 3' inserimento senza palla di Chochev che di testa non centra lo specchio della porta. Al 16' ancora il bulgaro tutto solo spara nuovamente di testa malamente addosso a Fiorillo su traversone perfetto di Diamanti.

Al 25' Cerri ben servito da un compagno spara alto da 2 passi.

Al 42' Mitrita al volo su assist profondo di Brugman insacca e chiude la gara.

Domenica prossima ultima “fatica” stagionale per tifosi e giocatori con la trasferta al Franchi contro la Fiorentina.





PESCARA-PALERMO 2-0 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 15'pt Muric (P); 42'st Mitrita (P).

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi (41'st Campagnaro); Verre, Brugman, Memushaj; Muric (1'st Mitrita), Cerri (30'st Gilardino), Caprari. A disposizione: Bizzarri, Muntari, Bahebeck, Coulibaly, Coda, Cubas, Milicevic. Allenatore: Zeman.

PALERMO (3-5-1-1): Fulignati; Cionek, Goldaniga, Gonzalez; Rispoli (30'st Trajkovski), Jajalo, Bruno Henrique (19'st Lo Faso), Chochev, Aleesami; Diamanti; Nestorovski. A disposizione: Posavec, Marson, Andelkovic, Silva, Sallai, Balogh, Sunjic, Ruggiero, Giuliano, Morganella. Allenatore: Bortoluzzi.

ARBITRO: Luca Pairetto della sezione di Nichelino (Schenone-Opromolla).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 2mila spettatori con sparuta rappresentanza ospite. Ammoniti: Brugman. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'st; 0'st.



Andrea Sacchini