Serie A. Pescara in completo disarmo. Il Bologna scherza e ringrazia (3-1)

BOLOGNA. Altro giro, nuova sconfitta per il Pescara che cede 3-1 anche in casa del Bologna. Partita equilibrata per i primi 30 minuti di gioco, poi l'evidente divario tecnico ha fatto pendere la bilancia dalla parte dei rossoblù, più motivati nel conquistare l'intera posta in palio.

Nessuna novità di rilievo tra le fila degli abruzzesi, con Zeman che promuove titolare Mitrita nel tridente d'attacco in luogo dello squalificato Benali. In difesa Zampano, Bovo, Fornasier e Biraghi a protezione della porta di Fiorillo. Diga di centrocampo formata da Coulibaly, Brugman e Memushaj preferiti a Verre e Muntari. In avanti ancora fiducia a Caprari e Bahebeck insieme alla new-entry Mitrita.

Nel Bologna dei tanti giovani in panchina, Donadoni sceglie i titolarissimi con il compito di pungere affidato a Krejci, Di Francesco e Verdi in appoggio di Destro.

Valida soltanto per gli almanacchi e priva di ogni logica di classifica, l'inizio di gara è soft senza grandi sussulti. All'8' però il Bologna passa subito in vantaggio. Sciocchezza di Fiorillo che rinvia veloce tra i piedi di Di Francesco, che controlla e nel mezzo trova Destro prontissimo alla deviazione di testa.





La reazione del Pescara porta Bahebeck alla conclusione sull'esterno della rete al minuto 15', poi il francese pareggia i conti al 24' con un destro di prima intenzione in area su cross di Mitrita (nullo fino a quel momento).

Al 31' Verdi prova ad illuminare senza fortuna il proscenio con un bel destro a giro che non sorprende Fiorillo. Al 39' ancora l'ex fantasista del Milan direttamente su calcio piazzato sfiora il bersaglio grosso. Nel finale di frazione 2 reti giustamente annullate per fuorigioco a Destro prima e Taider poi, a testimonianza comunque di un dominio piuttosto marcato da parte dei rossoblù. Dominio concretizzato in avvio ripresa al 3' con il punto del 2-1. Palla vagante in area di rigore e l'ex Di Francesco è il più lesto di tutti ad insaccare approfittando dell'ennesima dormita della retroguardia ospite.

Girandola di cambi per Zeman che inserisce Milicevic e Muric in luogo di Coulibaly (nervoso e vicino più volte al secondo giallo) e Mitrita (impalpabile), ma la reazione del Delfino è quasi nulla e porta soltanto alla conclusione velleitaria di Caprari al 14'.

Al 24' però è buona la chance per Memushaj che da buona posizione esalta i riflessi di Mirante.

In pieno recupero il tris di Destro che in pieno recupero in contropiede punisce un Pescara in completo disarmo.

Lunedì prossimo penultimo turno di campionato per gli abruzzesi che ospiteranno allo stadio Adriatico il Palermo, come il Pescara già retrocesso da tempo.





BOLOGNA-PESCARA 3-1 (primo tempo 1-1)



MARCATORI 8'pt e 46'st Destro (B); 24'pt Bahebeck (P); 3'st Di Francesco (B).

BOLOGNA (4-2-3-1): Mirante; Torosidis, Helander, Maietta (12'st Kraft), Mbaye; Donsah (30'st Pulgar), Taider; Verdi, Di Francesco, Krejci (28'st Okwonkwo); Destro. A disposizione: Da Costa, Sarr, Oikonomou, Sadiq, Petkovic, Rizzo, Trovade, Tabacchi. Allenatore: Donadoni.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi; Coulibaly (8'st Milicevic), Brugman, Memushaj; Mitrita (8'st Muric), Bahebeck (28'st Gilardino), Caprari. A disposizione: Bizzarri, Crescenzi, Bruno, Verre, Kastanos, Muntari, Gilardino, Cerri, Coda, Cubas. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Antonio Di Martino della sezione di Teramo (Tolfo-Pagnotta).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 15mila spettatori. Ammoniti: Bovo, Coulibaly, Destro, Donsah, Destro. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'pt; 6'st.



Andrea Sacchini