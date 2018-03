Serie A. L'Adriatico terra di conquista: anche il Crotone fa festa (1-0)

PESCARA. Davanti a pochi intimi, il Pescara perde allo stadio Adriatico 1-0 anche al cospetto del Crotone che continua a coltivare il sogno salvezza.

Qualche sorpresa nell'undici iniziale scelto da Zeman, che nel tentativo di chiudere dignitosamente la stagione non rinuncia al suo 4-3-3. Confermato Fiorillo tra i pali con la linea difensiva a 4 composta da Biraghi e Zampano sulle fasce e la coppia Bovo-Fornasier nel mezzo. A centrocampo ritrova una maglia da titolare Verre che completa la cerniera insieme a Brugman e Memushaj. In avanti il tridente formato da Benali e Caprari ai lati di Bahebeck. Fuori dai titolari Cerri e soprattutto Muntari dopo il vespaio di polemiche sollevato dalla squalifica (poi annullata) nei suoi confronti dopo i cori razzisti di Cagliari.

Nel Crotone assenze pesantissime in attacco quelle di Stoian (infortunato) e Falcinelli (squalificato). In avanti Nicola affida il compito di pungere al tandem Simy-Trotta, protagonisti del favoloso ultimo periodo dei calabresi.

Spinto da motivazioni decisamente maggiori, è il Crotone in avvio a fare la partita e a cercare sistematicamente la sponda delle torri Simy e Trotta.

Al 10' la prima conclusione verso lo specchio della porta è proprio frutto di una torre di Simy che consente la conclusione di Trotta ben respinta da Fiorillo.

In fase di non possesso è difficilissimo il match dell'undici di Zeman, costretto ad un prolungato e sterile possesso palla in attesa del pertugio giusto per sfondare sulle corsie esterne.

Al 22' sugli sviluppi di un corner destro al volo di Nalini da posizione decentrata e sfera che termina abbondantemente alta.

Si fa vivo il Pescara al minuto 32 con un tentativo nel cuore dell'area di Benali che si spegne tra le braccia di Cordaz. Al 37' la più grande chance dei primi 45 di gioco è di marca biancazzurra. Contropiede fulminante di Bahebeck che elude l'uscita di Cordaz e a porta praticamente sguarnita centra in pieno Ferrari.

Nessun cambio nella ripresa e al 1' la prima conclusione è di Biraghi che pecca di precisione.

All'8' Ceccherini da fuori non inquadra lo specchio della porta. La gara stenta a decollare e vivacchia in attesa di un episodio che possa cambiare il volto della stessa. Al 15' Bovo dai 30 metri spara alle stelle. Girandola di cambi ma è Nicola a pescare dal mazzo il jolly giusto inserendo Tonev. E al 27' il Crotone passa in vantaggio con un gol stratosferico proprio del bulgaro, che ricevuto palla da Trotta scarica dai 25 metri un missile direttamente all'incrocio.

La gara sostanzialmente termina qui con il Delfino che recrimina per un fallo in area di rigore di Benali che per le proteste viene viene anche espulso dal fischietto Carmine Russo.

In inferiorità numerica l'undici di Zeman non ha più la forza di cercare il pari centrando la 26esima sconfitta in campionato.

Domenica prossima il Pescara farà visita al Bologna dell'ex Federico Di Francesco.





PESCARA-CROTONE 0-0 (primo tempo 0-0)



MARCATORI: nessuno.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Biraghi (37'st Cerri); Verre, Brugman, Memushaj (21'st Coulibaly); Benali, Bahebeck (21'st Muric), Caprari. A disposizione: Aldegani, Bizzarri, Crescenzi, Bruno, Muntari, Kastanos, Mitrita, Coda, Cubas, Milicevic. Allenatore: Zeman.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rhoden (6'st Acosty), Barberis, Capezzi; Nalini (30'st Sampirisi), Simy (19'st Tonev), Trotta. A disposizione: Festa, Viscovo, Claiton, Mesbah, Kotnik, Cuomo, Dusenne, Sulijc. Allenatore: Nicola.

ARBITRO: Carmine Russo della sezione di Nola (Carbone-Liberti).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 5mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Caprari, Capezzi, Tonev, Benali, Coulibaly. Espulsi: 32'st Benali (P). Recupero: 1'pt;



Andrea Sacchini