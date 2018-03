Serie A. Gara da sbadigli. Il Pescara perde 1-0 anche a Cagliari

CAGLIARI. Non basta una prestazione orgogliosa al Pescara per incappare nell'ennesima sconfitta stagionale. Vince di misura il Cagliari grazie ad un calcio di rigore trasformato da Joao Pedro in una partita tutt'altro che da ricordare per contenuti tecnici e agonistici.

Tra i biancazzurri c'è dall'inizio in formazione la sorpresa Milicevic (all'esordio in Seria A dal primo minuto) terzino al posto dello squalificato Biraghi. Completano il reparto arretrato Zampano, Bovo e Fornasier. A centrocampo conferma per il baby Coulibaly, Muntari e Memushaj. In attacco out Gilardino e Bahebeck, ritrova una maglia da titolare Cerri sostenuto ai lati da Benali e Caprari.

Nel Cagliari recupera Borriello che insieme a Joao Pedro e Farias completa il tridente d'attacco rossoblù. In campo anche l'ex Salamon al centro della difesa.

Avvio molto soft complici le scarse motivazioni di entrambe le squadre e la voglia di terminare al più presto la stagione. Al 3' è Memushaj che cerca (senza fortuna) la conclusione da fuori. Al 10' è il turno di Caprari, che su bella ripartenza orchestrata da Benali a giro sbaglia di molto la misura.

Al 14' il primo squillo del Cagliari: cross perfetto di Pisacane per la testa di Borriello che vince il duello con Fornasier e di testa sfiora il bersaglio grosso.

Al 22' l'episodio che rompe l'equilibrio della gara. Percussione centrale di Barella, tacco per la conclusione di prima intenzione di Joao Pedro che viene respinta con un braccio galeotto in area di Fornasier. È calcio di rigore ineccepebile per il Cagliari trasformato con freddezza dallo stesso numero 10 rossoblù.

Per il Pescara inzia il solito pomeriggio di sconforto e paura. Passano 60 secondi e Borriello di testa esalta i riflessi di Fiorillo che nega il 2-0. Succede poco o nulla fino al duplice fischio, con il Cagliari in completo controllo del match. Da segnalare per il Pescara soltanto una conclusione a giro di Caprari dal limite che viene ben controllata da Rafael.

Nella ripresa al 5' occasionissima ancora per Caprari, che si libera della marcatura di un difensore e da posizione decentrata complice una deviazione sfiora la rete.

Al 7' risposta dalla distanza di Borriello che costringe Fiorillo al difficile intervento in 2 tempi.

Al 21' Caprari (il più vivo) ci prova ancora da fuori senza grande fortuna.

Col passare dei minuti viene fuori l'orgoglio di un Pescara generoso con tutti i propri limiti. Al 26' clamorosa palla gol per Benali, che nel cuore dell'area di rigore col piatto non riesce a sorprendere l'attento Rafael.

Non succede nulla nel finale, poi in pieno recupero Muntari perde la testa (probabilmente per qualche coro razzista nei suoi confronti) e viene espulso da Minelli dopo interminabili minuti di mediazione.





CAGLIARI-PESCARA 1-0 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 22'pt Joao Pedro (Ca) su calcio di rigore.

CAGLIARI (4-3-2-1): Rafael; Pisacane, Bruno Alves, Salamon, Murru; Barella (32'st Padoin), Tachtsidis, Ionita (13'st Faragò); Joao Pedro, Farias (20'st Sau); Borriello. A disposizione: Crosta, Gabriel, Di Gennaro, Capuano, Deiola, Han. Allenatore: Rastelli.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Fornasier, Milicevic; Coulibaly (27'st Brugman), Muntari, Memushaj; Benali (27'st Kastanos), Cerri, Caprari. A disposizione: Bizzarri, Bruno, Verre, Mitrita, Muric, Coda, Cubas. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Daniele Minelli della sezione di Varese (Mondin-Tardino).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 11mila spettatori. Ammoniti: Fornasier, Milicevic, Bruno Alves, Kastanos. Espulsi: 45'st Muntari (Pe). Recupero: 2'pt; 4'st.



Andrea Sacchini