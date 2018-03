Pescara senz'anima e poker giallorosso: è Serie B matematica

PESCARA. Tutto troppo facile per la Roma che senza colpo ferire passeggia 4-1 allo stadio Adriatico e condanna il Pescara alla Serie B matematica.

Ritmi molto alti e Roma subito padrone del gioco e dell'iniziativa. Al 2' la Roma passa anche in vantaggio con una girata meravigliosa in area di Salah ma sul tocco smarcante di Dzeko, per la terna arbitrale è fuorigioco (millimetrico).

Dopo le iniziali difficoltà sugli scambi stretti e sulle ripartenze veloci dei giallorossi, al 6' si fa vivo il Pescara con Bahebeck, che dal limite complice una deviazione sfiora il palo. Sul capovolgimento di fronte occasionissima Roma: in classica azione di ripartenza, Salah innesca El Shaarawy che a tu per tu con Fiorillo spara malamente addosso al portiere.

Difese molto allegre (soprattutto quella biancazzurra) e a beneficiarne è lo spettacolo, con il taccuino gonfio di occasioni da gol e situazioni pericolose.

Al 10' ancora il faraone in spaccata su traversone perfetto di Rudiger sfiora il palo a Fiorillo battuto.

Al 14' pennellata di Nainggolan per la testa di Dzeko che alza di pochissimo la mira.

Al minuto 17 serve tutta la prontezza di riflessi di Fiorillo per negare la gioia del gol al bosniaco che tutto solo non approfitta di una clamorosa dormita della difesa abruzzese.

Altri 2 minuti e ancora una preziosa chance sprecata dalla Roma con Nainggolan, che dal limite a giro sfiora il bersaglio grosso. Pescara non pervenuto e in completa balia dell'avversario: al 20' a negare il meritato vantaggio giallorosso è la traversa su botta terrificante dai 20 metri di Nainggolan.

Al 29' si fa vivo finalmente il Pescara con Bahebeck, che da posizione decentrata non riesce a ingannare l'attenta guardia di Szczesny.

È il miglior momento dei biancazzurri che sfiorano la marcatura anche al 31' con un contropiede micidiale di Bahebeck che costringe nuovamente l'estremo difensore polacco in angolo.

Al 44' il vantaggio della Roma. Perla profonda di Paredes per El Shaarawy che solo davanti a Fiorillo sceglie il passaggio al centro per Strootman che insacca: 1-0.

Neanche il tempo di rimettere il pallone al centro che i giallorossi raddoppiano. Altro contropiede rifinito da Dzeko per Nainggolan che insacca.

Nella ripresa non cambia la musica e Salah al 3' fa tris con un sinistro a giro che dal limite si insacca alle spalle di Fiorillo.

Il resto è pura sofferenza per il Delfino, con la festa del gol giallorosso che prosegue al 15' con Salah su assist di El Shaarawy lanciato a campo aperto.

Al 41' c'è gioia anche per Benali che accorcia le distanze con un tocco sotto rete.





PESCARA-ROMA 1-4 (primo tempo 0-2)



MARCATORI: 44'pt Strootman (Ro); 45'pt Nainggolan (Ro); 3'st e 15'st Salah (Ro); 41'st Benali (Pe).

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Bovo, Coda (35'st Fornasier), Biraghi; Coulibaly (22'st Verre), Muntari (1'st Bruno), Memushaj; Benali, Bahebeck, Caprari. A disposizione: Bizzarri, Aldegani, Crescenzi, Kastanos, Brugman, Cerri, Mitrita, Muric, Fornasier, Milicevic. Allenatore: Zeman.

ROMA (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson (35'st Juan Jesus); Strootman, Paredes (37'st Perotti); Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko (26'st Grenier). A disposizione: Lobont, Allisson, Bruno Peres, De Rossi, Varmaelen, Mario Rui, Gerson. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia (Marzaloni-Vivenzi).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 17mila spettatori con larga rappresentanza ospite. Ammoniti: Biraghi, Muntari. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'st;



Andrea Sacchini