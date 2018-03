Rugby. L'Aquila schiacciasassi. Demolita 47-12 la Primavera Rugby

L'AQUILA. Vittoria convincente dell'Aquila Rugby Club nell'ottavo turno della poule promozione di Serie A. I neroverdi battono nettamente al “Fattori” la Primavera Roma 47-12 (5-0) e vanno temporaneamente in testa al girone 1, in attesa dei risultati di domani.

Il match inizia subito con L'Aquila in attacco: dopo otto minuti meta di Marcello Angelini – tra i migliori in campo insieme all'altro centro Pietro Antonelli – con Francesco Cozzi che centra la prima delle sue sei trasformazioni (un solo errore per l'estremo campano oggi). Dopo la seconda meta di Nicolò Speranza – bella penetrazione sotto ai pali del mediano aquilano – sembra essere tutto facile per i neroverdi, ma al 18' una maul della Primavera procura i primi punti agli ospiti. Tuttavia il vantaggio dell'Aquila non sembra mai essere in discussione e il giovane Flavio Fusco schiaccia per il 21-5, punteggio con il quale finisce il primo tempo.

Nella ripresa i neroverdi realizzano due mete in cinque minuti, approfittando della superiorità numerica (giallo a Condemi) e si porta sul 33-5. La partita è spezzettata ma la Primavera non sembra mai impaurire i padroni di casa, nonostante buone azioni e un periodo a metà di tempo di stazionamento nella ventidue aquilana. Al 62' l'apertura Michele Riitano realizza la seconda meta ospite, ma L'Aquila segna ancora con Daniel Gentile (man of the match) e ancora con Angelini allo scadere. Termina 47-12. Unica nota negativa gli infortunati: Alberto Grassi, oggi partito titolare e infortunatosi dopo un quarto d'ora e Flavio Fusco, uscito dal campo nel secondo tempo per un infortunio alla mano.





“Un bel sabato di rugby – commenta nel terzo tempo l'allenatore Pierpaolo Rotilio – abbiamo prodotto tanto gioco e ci siamo divertiti, spero si sia divertito anche il pubblico. Naturalmente quando giochi tanti palloni qualche errore ci può stare, ma sono sempre stati dovuti alla voglia di fare e non strumentali”.

“Questa partita chiudeva un ciclo – continua il coach – adesso ci godiamo le festività, ne approfittiamo per recuperare qualche atleta e presentarci agli ultimi appuntamenti con la voglia di vincere che ci ha contraddistinto finora”.

Della stessa opinione è il capitano Alessandro Cialone: “Ci sono stati diversi cambi nel XV iniziale, con i ragazzi che si sono tutti rivelati all'altezza, alzando il ritmo della squadra. Oggi siamo ancora più forti per questo finale di stagione, fiduciosi per le ultime partite”.

Menzione speciale per le giovanissime prime linee di oggi: “Crescono mischia dopo mischia – sottolinea il capitano – ogni volta è continuo scambio durante la partita, riusciamo a modificare l'approccio sia tecnico che mentale delle mischie”.





L'AQUILA RUGBY CLUB v PRIMAVERA RUGBY 47-12 (21-5)



Marcatori: p.t. 8' m. Angelini tr. Cozzi (7-0); 14' m. Speranza tr. Cozzi (14-0); 18' m. Belloni (14-5); 22' m. Fusco tr. Cozzi (21-5); s.t. 47' m. Basha tr. Cozzi (28-5); 49' m. Antonelli (33-5); 62' m. Riitano tr. Mounal (33-12); 68' m. Gentile tr. Cozzi (40-12); 80' m. Angelini tr. Cozzi (47-12)

L'AQUILA RUGBY CLUB: Cozzi; Caiazzo, Antonelli (63' Laperuta), Angelini, Palmisano; Di Marco, Speranza (52' Carnicelli); Cerasoli (69' Montivero), Gentile, Basha (52' Ponzi); Grassi (16' Vaschi), Cialone (c); Rossi (64' Cacchione), Fusco (65' Schiavon), Schiavon (52' Barducci).

A disposizione non entrati: Giorgini.

All. Troiani / Rotilio

PRIMAVERA RUGBY: Merendino; Mounal (70' Franchini), Martelletti, Martelli, Ventola; Riitano (70' Fiore), Condemi; Belloni (c), Callori di Vignale, Boffi (63' Mihailic); Custureri, Serini; Belcastro, Di Resta (63' Urbanetti), Serafino (49' Sbarigia).

A disposizione non entrati: Bruno, Risi.

All.: Alverà

Arbitro: Cerino (Napoli)

Cartellini: 44' giallo Condemi (Primavera)

Calciatori: Cozzi (L'Aquila) 6/7; Riitano (Primavera) 0/1; Mounal (Primavera) 1/1.

Punti conquistati in classifica: L'Aquila Rugby Club 5; Primavera Rugby 0.

Note: giornata soleggiata, temperatura mite, terreno in ottime condizioni. Spettatori 300 ca

Man of the match: Daniel Gentile (L'Aquila Rugby Club)