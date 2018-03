Rugby. La Gran Sasso guadagna un punto ma perde col Noceto

NOCETO. Alla fine c’è da rammaricarsi per una partita che si poteva vincere, ma da gioire per un altro importante punto portato a casa, la Gran Sasso esce da Noceto con una sconfitta di misura ed affronterà comunque gli ultimi 160 minuti del campionato con due punti di vantaggio sugli emiliani e sulla Rugby Capitolina. Nella bolgia del Nando Capra, davanti ad un pubblico caldissimo, parte forte la Gran Sasso, che detta il ritmo dell’incontro con un ottimo Vieira, oggi molto a suo agio nel ruolo di mediano di mischia. Al 16’ i grigiorossi vanno già segno con Lofrese, che buca, implaccabile, la difesa giallonera dopo un’azione multifase dei suoi, che esplorano il campo nocetano da tutti i lati con buon ritmo, Trasforma Du Toit. Tre minuti più tardi è ancora l’estremo sudafricano a marcare, ben innescato da Vieira, che sui cinque metri si allarga assorbendo la pressione difensiva, liberando al compagno la strada verso la meta che egli stesso trasforma. Il Noceto si rifà sotto al 33’, approfittando della temporanea inferiorità numerica della Gran Sasso per un cartellino giallo combinato a Vaggi, lo spazio libero per la segnatura nocetana è però angolato e la meta non viene trasformata. Si chiude il primo tempo con la Gran Sasso in vantaggio 14 a 5.

Nella seconda frazione di gioco il Noceto si getta a testa bassa in avanti, costringendo i griogiorossi ad una strenua difesa nei propri 22 metri, anche gli equilibri in mischia cambiano ed il pack giallonero prende il sopravvento, la difesa della Gran Sasso, per quanto solida, cede al 55’ e al 77’ alle mete di Albertini ed Almeira non trasformate.



Sul finire di partita i grigiorossi provano a riportarsi avanti, offrendo due volte a Du Toit la possibilità di tentare i pali da calcio di punizione, l’estremo sudafricano fallisce però entrambe le occasioni davvero di poco, prima da posizione angolata, poi dalla metà campo, mancando quella che sarebbe stata la seconda vittoria fuori casa della stagione.

Nonostante il rammarico per il risultato sfumato alla fine, coach Iannucci ha avuto oggi segnali davvero positivi dai suoi: “Finalmente abbiamo rivisto il gioco che sempre vorremmo vedere e che avevamo dimenticato dopo il primo tempo con il Genova in casa, questo è un dato positivo; positivo è poi anche il punto importantissimo che portiamo a casa comunque da un campo difficile, alla fine di una partita che con un po’ più di fortuna potevamo anche vincere. I ragazzi sono stati dei leoni, soprattutto per come hanno lottato nel secondo tempo sotto pressione, ora abbiamo davanti una pausa importante per lavorare con serenità ed arrivare ad affrontare al meglio le ultime due decisive partite”.





Rugby Noceto FC vs Gran Sasso Rugby 15-14 (05-14)



Marcatori: p.t. 16’ m. Lofrese tr. Du Toit (0-7); 19’ m. Du Toit tr. Du Toit (0-14); 33’ m. Garulli nt. (5-14); s.t. 55’ m. Albertini nt. (10-14); 75’ m. Almeira nt. (15-14)

Rugby Noceto FC: Garulli, Malinovskyy (55’ Passera), Greco, Carritiello, Savina, Farias, Albertini, Bongiorni, Berghenti, Mancuso (41’ Serafini), Pulli, Mazzoni, Almeira, Ferro (76’ Bersani), Singh (67’ Demaldè)

All: Larini, Guerci

Gran Sasso Rugby: Du Toit, Valdrappa, Caione, Mistichelli, Angelone, Feneziani, Guimaraes (56’ Fidanza), Suarez (53’ Di Febo) , Lofrese, De Rubeis, Fiore (72’ Di Cesare), Vaggi (80’ Paiola), Guerriero (41’ Mandolini), Cecchetti (41’ Iezzi), Paolucci (42’ Ciancarella)

All: Iannucci, Ciancarella

Arb. Angelucci (LI), ass. Poggipollini (BO), Giovanelli (LI)

Cartellini: 18’ cartellino giallo Mancuso (Rugby Noceto); 32’ cartellino giallo Vaggi (Gran Sasso Rugby);

Calciatori: Albertini (Rugby Noceto) 0/2; Farias (Rugby Noceto) 0/1; Du Toit (Gran Sasso Rugby) 2/5

Note: pomeriggio molto caldo; campo in ottime condizioni; circa 450 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Rugby Noceto 4; Gran Sasso Rugby 1

Man of the match: Almeira (Rugby Noceto)