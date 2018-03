Empoli e Pescara deludono (1-1). Anche l'orario è da Serie B

EMPOLI. Nell'insolito orario delle 15,00 di sabato pomeriggio (tipico del campionato di Serie B), Empoli e Pescara impattano 1-1 al Castellani al termine di una partita di una pochezza tecnica e tattica a tratti imbarazzante.

Soddisfatti solo i padroni di casa, che con un punto hanno mosso la classifica e di fatto estromesso gli abruzzesi ormai definitivamente dalla corsa alla salvezza.

Squadra che vince non si cambia, Zeman sceglie lo stesso schieramente che ha sorprendentemente pareggiato 1-1 7 giorni fa allo stadio Adriatico col Milan. Fiorillo in porta con Zampano, Bovo, Campagnaro e Biraghi linea a 4 di difesa. A centrocampo fiducia a Coulibaly, Memushaj e Muntari (panchina per Verre), con il tridente d'attacco formato da Caprari e Benali ai lati di Bahebeck.

Come per il Pescara, stesso undici partenza rispetto l'ultimo turno di campionato (perso a Roma) per l'Empoli, con Martusciello che sceglie El Kaddouri tra le linee a supporto del tandem Marilungo-Thiam. A centrocampo spazio per l'ex Daniele Croce insieme a Krunic e Diousse in cabina di regia.

In avvio è l'Empoli ad avere possesso palla e iniziativa senza però riuscire ad arrivare con facilità alla battuta pulita a rete. Col passare dei minuti è il Pescara a farsi preferire per qualità del palleggio e al 4' spreca la prima clamorosa palla gol per passare in vantaggio: liscio clamoroso di Veseli in area e Campagnaro tutto solo davanti a Skorupski sceglie una via di mezzo tra il tiro sul secondo palo e l'assist per l'accorrente Benali.

All'8' è invece l'Empoli a sfiorare il gol. Direttamente su calcio di punizione (molto dubbio per intervento di Campagnaro su Krunic al limite) palo interno di Pasqual e sfera che attraversa tutto lo specchio della porta senza attraversare la linea.

Al 9' il vantaggio dei biancazzurri di casa. La difesa del Pescara si addormenta ed El Kaddouri in area insacca su assist di Marilungo.

La retroguardia abruzzese sbanda ma al 17' è incredibile l'occasione che si divora Caprari, che tutto solo davanti a Skorupski su ennesimo errore di Veseli spara sul fondo.

Al 20' arriva la prima parata del portiere polacco su tentativo dalla distanza di Benali.

Al 31' il pareggio meritatissimo del Pescara. L'errore questa volta è di piazzamento della difesa dell'Empoli che consente il contropiede degli ospiti: assist profondo di Benali per Bahebeck che sceglie la soluzione del passaggio nel mezzo per Caprari che controlla, elude il ritorno di un difensore e scarica in porta.





Prima del riposo soliti guai fisici per Bahebeck che deve lasciare il campo per Brugman (Caprari torna nel ruolo di centravanti).

Al 39' occasionissima per il 2-1 Empoli. Croce si libera bene in area e su assist di un compagno conclude troppo debole.

Nel finale una occasione per parte con un colpo di testa di Campagnaro controllato con qualche difficoltà da Skorupski e un tiro di Thiam di poco sul fondo.

Nessun cambio nella ripresa, che si trascina stancamente a bassi ritmi fino al 10' con un nuova punizione di Pasqual che complice una deviazione termina a lato di un nulla.

Al 15' Brugman da posizione privilegiata nel cuore dell'area di rigore si gira bene ma sbaglia tutto al momento della conclusione.

Al 19' tocco illuminante in profondità di El Kaddouri per Krunic che solo davanti a Fiorillo esalta i riflessi dell'estremo difensore pescarese in uscita.

Con la squadra visibilmente a corto di fiato e di condizione, Zeman gioca le carte Bruno e Verre in luogo di Coulibaly e Muntari per dare maggiore sostanza e vivacità al centrocampo. Al 28' buona chance per Benali che all'ingresso dell'area tira addosso a Skorupski. Al 40'st fiammata del Pescara: iniziativa interessante di Memushaj e scarico per Biraghi che con un fendente dalla sinistra non ha inquadrato il sette.









EMPOLI-PESCARA 1-1 (primo tempo 1-1)



MARCATORI: 9'pt El Kaddouri (E); 31'pt Caprari (P).

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Veseli, Barba, Pasqual; Krunic, Buchel (26'st Diousse), Croce; El Kaddouri; Marilungo (17'st Pucciarelli), Thiam (39'st Mchedlidze). A disposizione: Pelagotti, Costa, Di Marco, Bellusci, Zambelli, Tello, Jose Mauri, Zajc, Maccarone. Allenatore: Martusciello.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Campagnaro, Bovo, Biraghi; Coulibaly (23'st Verre), Muntari (17'st Bruno), Memushaj; Benali, Bahebeck (36'pt Brugman), Caprari. A disposizione: Bizzarri, Crescenzi, Kastanos, Cerri, Mitrita, Muric, Coda, Cubas, Fornasier, Milicevic. Allenatore: Zeman.

ARBITRO: Paolo Tagliavento della sezione di Terni (Cariolato-Tegoni).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 8mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Campagnaro, Bovo, Krunic, Buchel, Muntari. Espulsi: nessuno. Recupero: 2'pt; 3'st.



Andrea Sacchini