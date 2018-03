Rugby. Una grande L'Aquila espugna 19-29 Benevento

BENEVENTO. Grande prova di carattere dell'Aquila Rugby Club, che nella settima giornata della Poule Promozione 1 di Serie A espugna il difficile campo dell'Ottopagine Benevento conquistando una vittoria con bonus 19-29 (0-5). Classifica cortissima quella del girone 1, con I Medicei che guidano a 26 punti, seguiti da L'Aquila a 25 e Pro Recco a quota 24.

I neroverdi partono forte e realizzano dopo cinque minuti una meta con Francesco Palmisano, oggi schierato all'ala dai coach Troiani e Rotilio. Tre giri d'orologio e Shaun Treweek ha la possibilità di sbloccare il tabellino dei suoi ma fallisce un calcio piazzato. E' la stessa apertura australiana a farsi perdonare al 18': bell'intercetto e corsa in volata fino alla meta. Due punti di trasformazione dello stesso Treweek e Benevento in vantaggio 7-5. L'Aquila continua ad avanzare e impone nettamente il suo pacchetto di mischia, ma qualche errore in fase di finalizzazione non porta alla meta. Il momento peggiore per il Benevento è sul finale di tempo, con ben due mete tecniche per gli aquilani, entrambe trasformate da Francesco Cozzi, estremo neroverde ma prodotto del vivaio beneventano. I ripetuti falli in mischia dei padroni di casa generano un alto tasso di nervosismo in campo e fuori, che porta i biancazzurri a subire due gialli prima dell'intervallo. Si va negli spogliatoi sul 7-19.

La ripresa si apre in modo altrettanto nervoso, con il Benevento che commette una serie di scorrettezze anche a palla lontana e l'ala Mario Casillo, appena rientrato dai dieci minuti di penalità (avanti volontario), subisce il secondo giallo e va fuori definitivamente. La partita è spezzettata, con il Benevento che imbriglia L'Aquila nella propria metà campo, spinta dal pubblico sugli spalti. Al 65' iniziano dieci minuti neri per il XV aquilano: due mete, frutto del lavoro del pack di mischia, vengono intervallate solo da un piazzato di Cozzi. Sul 19-22, e di nuovo in parità numerica – giallo ad Alberto Grassi appena entrato – il finale è thriller. Il man of the match Luciano Montivero trascina il pack neroverde nell'ultima azione e permette a Antonio Barducci di schiacciare la quarta meta, importantissima per il bonus offensivo. Termina 19-29.

“E' stata più dura di quel che pensavamo – afferma il direttore tecnico Vincenzo Troiani – abbiamo trovato un ambiente ostile e una squadra difficile, ma siamo stati bravi a non rispondere mai alle loro provocazioni. Davvero una bella prova di carattere dei ragazzi, se solo fossimo stati più intelligenti nella seconda parte della ripresa avremmo faticato di meno per conquistare il bonus”. “Siamo consapevoli della nostra forza e dobbiamo continuare su questa strada, non è da tutti conquistare cinque punti su questo campo”, conclude Troiani.

“Cinque punti importantissimi per l'economia del campionato – evidenzia il coach Pierpaolo Rotilio – la partita non è stata semplice, nonostante dominassimo sulle fonti di gioco. Non c'è mai stato un reale rischio di perderla, ma dovremmo evitare qualche leggerezza. La nostra forza è comunque uscita, anche se faticando più del dovuto”.

“C'è un clima di entusiasmo – conclude – abbiamo rosicchiato un punto alla capolista e andiamo avanti: ogni partita è una finale e dipende solo da noi, dobbiamo giocare sempre con entusiasmo e voglia di vincere”.





OTTOPAGINE BENEVENTO R. v L'AQUILA RUGBY CLUB 19-29 (7-19)



Marcatori: p.t. 4' Palmisano (0-5); 18' m. Treweek tr. Treweek (7-5); 29' m. tecnica tr. Cozzi (7-12); 37' m. tecnica tr. Cozzi (7-19); s.t. 65' m. Passariello (12-19); 69' cp Cozzi (12-22); 75' m. Russo tr. Treweek (19-22); 80' m. Barducci tr. Cozzi (19-29)

OTTOPAGINE BENEVENTO R.: Botticella M.; Petrone (cap), Caputo, Altieri, Casillo; Treweek, Caporaso; Passariello, Russo (71’ Izzo), Moylan; Giangregorio, Valente; Botticella L. (41' Santosuosso), Santosuosso (24' Asfaldo; 56' Calicchio), Bosco.

All. Gramazio

L'AQUILA RUGBY CLUB: Cozzi; Palmisano, Erbolini, Angelini (48' Antonelli), Giorgini; Di Marco, Speranza (48' Carnicelli); Basha (65' Cerasoli), Ponzi (73' Grassi), Gentile; Vaschi, Cialone (cap); Montivero, Fusco (73' Barducci), Schiavon.

A disposizione non entrati: Cacchione, Caiazzo, Rossi.

All.: Troiani / Rotilio

Arbitro: Bottino (Roma)

Cartellini: 32' giallo Caporaso (Benevento); 38' giallo Casillo (Benevento); 51' rosso Casillo (Benevento); 76' giallo Grassi (L'Aquila).

Calciatori: Cozzi (L'Aquila) 4/5; Treweek (Benevento) 2/4;

Punti conquistati in classifica: Ottopagine Benevento R. 0; L'Aquila Rugby Club 5.

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni.