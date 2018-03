Rugby. L'Aquila impegnata col Parma. Gran Sasso: c'è la Capitolina

L'AQUILA. L'Aquila Rugby Club va a Parma per il quinto turno della poule promozione 1 di Serie A. I neroverdi affronteranno al “Sergio Lanfranchi” l'Accademia federale “Ivan Francescato”, formazione composta dalle giovani promesse del rugby italiano. Il match è fissato per domenica 19 marzo, alle ore 14:30, con fischio di inizio del sig. Chirnoaga di Roma.

Sarà una partita importante per il XV di Vincenzo Troiani e Pierpaolo Rotilio, che dovranno confermare quanto di buono mostrato nell'ultima sfida interna con il Pro Recco. L'Aquila è seconda nel girone dietro ai Medicei, e davanti proprio all'Accademia e al Recco, fermi a quota 10 punti.

Nel gruppo tutti a disposizione dello staff tecnico, eccetto Alessandro Troiani ancora in convalescenza. Rientrano dai rispettivi acciacchi anche Mattia Vaschi e Antonio Barducci tra gli avanti.

Appuntamento dunque il 19 marzo, alle ore 14:30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rugby Channel, all'indirizzo therugbychannel.it.



LA GRAN SASSO OSPITA LA CAPITOLINA



Riparte il campionato di serie A con un ultimo tour de force, da domenica infatti si giocherà tutte le settimane fino alla pausa del 16 aprile, per poi concludere con le ultime due giornate in calendario il 23 ed il 30.

La Gran Sasso torna a giocare a Villa Sant’Angelo dopo l’importante vittoria conquistata in casa del Prato Sesto, con l’intenzione di sfruttare il fattore campo contro l’URC Capitolina Rugby, e confermare il primato in classifica nella Poule 3. I grigiorossi hanno 15 giorni importanti davanti, due vittorie nelle partite in casa consentirebbero infatti di prendere un discreto vantaggio sugli avversari, in un girone che comunque sembra essere equilibrato e combattuto. Coach Iannucci è convinto dei mezzi dei suoi e del percorso da continuare a seguire fino alla fine del torneo: “La partita di domenica dove servirci per ritrovare concentrazione dopo la pausa e per continuare ad affrontare con serenità il resto del campionato, con la consapevolezza delle nostre potenzialità”.

Capitan Giampietri e soci si riuniranno questa sera per il team run, durante il quale verrà definita la formazione che scenderà in campo domenica alle 14.30 a Villa Sant’Angelo. Arbitrerà il sig. Vincenzo Schipani da Benevento.