Zeman a Pescara per la firma del contratto

PESCARA. Ancora un colpo di scena dopo il dribbling del boemo. Zdenek Zeman ha trovato l'accordo con il Pescara, anche se poi bisognerà mettere il classico nero su bianco, ma la notizia è praticamente ufficiale. Il tecnico boemo sta infatti arrivando in città e nel pomeriggio dopo l'incontro con i dirigenti biancazzurri, raggiungerà quasi certamente il centro sportivo Poggio degli Ulivi per seguire l'allenamento della squadra di domenica giocherà la gara di campionato allo Stadio Adriatico con il Genoa.



Il contratto di Zeman dovrebbe aggirarsi sui 400 mila euro, con scadenza 30 giugno 2018. Grande fermento in città fra i tifosi. Oggi tra l'altro, dopo due mesi di allenamenti a porte chiuse, la seduta dei biancazzurri sarà aperta al pubblico per l'amichevole che la squadra giocherà contro gli Allievi. Zeman è stato protagonista nella stagione 2011-2012 di una storica promozione in A con il Pescara che all'epoca aveva in squadra Immobile, Insigne e Verratti.







ZEMAN ARRIVATO A PESCARA

«Speriamo vada tutto bene. Se così sarà, domani, dopo l'allenamento parleremo». Sono state queste le parole pronunciate dal tecnico Zdenek Zeman all'arrivo al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Marina di Città Sant'Angelo in compagnia del presidente Daniele Sebastiani e dei due direttori Peppino Pavone e Luca Leone. Zeman con il patron e i dirigenti pescaresi si sono poi diretti negli spogliatoi del Poggio per incontrare la squadra. In precedenza c'era stato un pranzo presso un noto ristorante del centro cittadino.