Pescara calcio. Contrordine di Sebastiani: Oddo esonerato

ROMA. Ennesimo colpo di scena. Sebastiani ci ripensa ed esonera Oddo.

Ieri sera lo stesso club aveva confermato il tecnico sulla panchina e oggi comunica di essere arrivato «a malincuore alla decisione di sollevare l'allenatore dalla guida tecnica biancazzurra insieme al suo secondo Marcello Donatelli, con la speranza che questo ulteriore sacrificio possa responsabilizzare l'attuale gruppo di calciatori affinché non si ripetano mai più prestazioni come quelle offerte».

Una mossa che da una parte potrebbe affievolire i bollenti spiriti con la tifoseria che ha già annunciato contromisure e ritorsioni ma, dall’altro, prova che la presidenza Sebastiani non vive il suo momento migliore in quanto a polso e fermezza nelle decisioni.

L’ADDIO DI ODDO: «CHIEDO SCUSA»

Massimo Oddo ha affidato questa sera ai social network il suo stato d'animo dopo il divorzio dal Pescara. Un congedo amaro e commovente, con il ringraziamento a giocatori, staff e società per due anni intensi. Queste le sue parole: «Il calcio spesso regala grandi gioie, momenti indimenticabili e intense emozioni. Un mix di sentimenti che ci porta ad amare questo sport e a viverlo con grande passione. In questi anni a Pescara ho avuto la fortuna di vivere tutto questo. Di gioire con la mia città, con la mia gente, ma anche di soffrire con loro. Un percorso bellissimo iniziato con una promozione sfiorata, proseguito poi con una stagione straordinaria che ci ha portato meritatamente in Serie A, a confrontarci con grandi realtà e grandi squadre. Un percorso che termina oggi, dopo mesi difficili, durante i quali avrei voluto fortemente aiutare questa squadra a raggiungere l'obiettivo prefissato». «Non ci sono riuscito e per questo chiedo scusa alla Città e ai pescaresi che, nonostante tutto, non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla Squadra. Voglio ringraziare di cuore il mio Staff, tutti i giocatori con i quali ho condiviso questa avventura e tutte le persone che lavorano con grande professionalità e dedizione ogni giorno all'interno del Pescara Calcio. Infine, voglio ringraziare il presidente Sebastiani per avermi dato la possibilità di iniziare una nuova carriera, quella di allenatore, ma soprattutto per avermi regalato la gioia immensa di guidare la mia squadra del cuore. Con affetto Max Oddo».



IL VALZER DI ALLENATORI

Il nuovo anno solare si era aperto con l'esonero in serie A di Roberto De Zerbi, il 26 gennaio, ed era proseguito con quello di Eugenio Corini - sempre a Palermo - oggi è toccato a Massimo Oddo, che da un paio di giorni era in bilico.

Il valzer degli allenatori, nella stagione agonistica 2016/17, era stato inaugurato con l'arrivo dell'olandese Frank De Boer, l'8 agosto 2016, sulla panchina dell'Inter, al posto di Roberto Mancini. Il licenziamento di Oddo è il sesto nel campionato di Serie A, dove la media resta piuttosto bassa rispetto agli altri anni. Una volta partita la stagione è stato Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, a fare ancora una volta la parte del mangia-allenatori: dopo il benservito a Davide Ballardini e l'arrivo del giovane, rampante De Zerbi sulla panchina rosanero, è toccato allo stesso ex tecnico del Foggia fare spazio all'ex capitano Corini. Dopo l'8/a giornata a fare le valigie è stato, invece, il tecnico dell'Udinese, Giuseppe Iachini (ex Palermo), sostituto dal friulano Luigi Delneri, che ha risollevato le sorti della squadra bianconera.