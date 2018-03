Pescara calcio con Oddo ma senza tifosi: ultrà contro le scelte di Sebastiani

PESCARA. Alla fine il colpo di scena non è stato il cambio in panchina ma il mancato cambio di mister per i biancazzurri.

La scelta controcorrente e per certi versi inattesa (i npassato si sonocambiati allenatori per molto meno) ha destabilizzato anche i tifosi e fatto infuriare gli ultrà che hannodeciso di mandare in onda l’ennesima protesta contro la società.

Così i Pescara Rangers, l'unico club ultrà dei tifosi del Pescara, nato nel 1976, contestano apertamente società e squadra del Pescara, annunciando che da domenica prossima diserteranno lo stadio Adriatico e il settore loro riservato della curva Marco Mazza.

«A partire da domenica prossima in occasione di Pescara-Genoa e fino alla fine del campionato, Noi Pescara Rangers non entreremo in Curva Nord. Vi lasceremo soli con la vostra vergogna. Tuteleremo - si legge nel comunicato diramato questa mattina - i nostri 40 anni di storia e per farlo abbiamo deciso di prendere le distanze da tutti voi, dai dirigenti fino all'ultimo dei massaggiatori; da voi che non avete il minimo diritto di rappresentare i nostri colori ed il nostro simbolo. Saremo presenti soltanto in trasferta, per noi stessi, per la nostra città e per la nostra maglia».





Il malumore dunque non tende a scemare ed il clima non migliora nonostante nei gironi scorsi vi siano stati episodi gravi come l’attentato incendiario a Daniele Sebastiani, patron del Pescara, e nonostante da più parti vengano veicolate notizie che mirano a mettere in evidenza la mancanza di grossi patrimoni per scelte migliori e vincenti.

L’argomentazione della mancanza di soldi sufficienti per affrontare la serie A -affatto nuova- per certi versi non convince i tifosi che credono che i soldi siano stati spesi e gestiti male, che alcune scelte potevano essere evitate e che ancora una volta non ci si è preparati a dovere per il campionato di serie A che è cosa molto diversa da quello di serie B.

Del resto non è quello che è sempre accaduto anche in passato?