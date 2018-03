Rugby. Cuore L'Aquila ma a Firenze non basta. I Medicei si impongono 23-18

FIRENZE. Bella prova dell'Aquila Rugby Club nella prima giornata di poule promozione 1 in Serie A. A Firenze i neroverdi perdono 23-18 (4-1) contro I Medicei, tra le squadre più accreditate del girone. Un punto conquistato con determinazione nei minuti finali, a dimostrazione della tenacia vista in campo da parte dei ragazzi di Troiani e Rotilio. Una partita bella da vedere quella in terra toscana, con un bel ritmo e un bel gioco da entrambe le parti.

A sbloccare il punteggio è al 13' l'apertura gallese Dan Newton, cui controbatte tre minuti più tardi il rientrante Massimo Di Marco per i neroverdi. E' al 18' che i Medicei segnano la prima meta: il terza linea Cosi raccoglie un bellissimo calcio sull'ala di Newton e schiaccia oltre i pali. Dopo la meta L'Aquila si porta in attacco, stazionando stabilmente nella metà campo avversaria per tutta la seconda parte del tempo. Altri due calci di Newton e Di Marco mandano negli spogliatoi sul 13-6 per i padroni di casa.

La ripresa si apre con altri tre punti al piede del solito Newton, ma al 13' arriva la prima meta aquilana: un errore difensivo dei Medicei viene sfruttato dal pack neroverde che finalizza con Nicola Rettagliata. Sul 16-11 la partita continua ad essere estremamente equilibrata. Al 24' però i toscani si riportano avanti e marcano meta con l'ex Rovigo Lubian. Proprio quando la partita sembra essere archiviata, L'Aquila sfrutta la superiorità numerica (giallo a Cemicetti) e trova lo scatto d'orgoglio necessario a segnare la sua seconda meta, a tre minuti dal termine, con Francesco Giorgini. Di Marco trasforma per il 23-18 finale.

“Una bella partita giocata a viso aperto – commenta il direttore tecnico Vincenzo Troiani – i ragazzi si sono battuti con tutte le loro capacità in una gara equilibrata. Hanno fatto differenza solo gli episodi, e nonostante la differenza fisica in avanti la voglia di andare a segnare è stata tanta e l'abbiamo dimostrato con determinazione”.

“Nei calcoli di un campionato lungo il punto di bonus è importante – conclude il coach neroverde – come importante è stato non permettere loro il bonus offensivo. Certo, perdere non piace mai, ma andiamo avanti a testa alta”.





Toscana Aeroporti I Medicei v L'Aquila Rugby Club 23-18 (4-1)



Marcatori: p.t. 13' cp Newton (3-0), 16' cp Di Marco (3-3), 18' m Cosi tr. Newton (10-3), 36' cp Di Marco (10-6), 39' cp Newton (13-6); s.t. 10' cp Newton (16-6), 13' m. Rettagliata (16-11), 24' m. Lubian tr. Newtown (23-11), 37' m. Giorgini tr. Di Marco (23-18).

Toscana Aeroporti I Medicei: Santillo; Lubian, Rodwell, Cerioni, Morsellino; Newton, Apperley; Boccardo, Meyer (78’ Bottacci), Cosi; Ippolito (55' Cemicetti), Maran; Battisti (78' Zileri), Broglia, Furia (55' Cesareo).

A disposizione non entrati: Fanelli, Elegi, Cocchi, Reale.

All. Presutti / Martin.

L'Aquila Rugby Club: Palmisano (78' Cozzi); Caiazzo, Erbolini, Angelini, Giorgini; Di Marco, Speranza (50' Carnicelli); Basha, Canulli (46' Cerasoli), Gentile; Vaschi, Cialone; Montivero (70' Barducci, Rettagliata (70' Fusco), Schiavon (70' Rossi).

A disposizione non entrati: Grassi, Antonelli.

All. Troiani / Rotilio

Arb. Vivarini (Padova)

Cartellini: 70' giallo Cemicetti (I Medicei)

Calciatori: Newton (I Medicei) 5/7, Di Marco (L’Aquila) 3/4

Note: pomeriggio di sole con circa 17 gradi. Campo in buone condizioni. Circa 1.000 spettatori presenti

Punti conquistati in classifica: Toscana Aeroporti I Medicei 4; L’Aquila Rugby 1.

Man of the match: Newton (I Medicei)