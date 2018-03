Serie A. Pescara, l'ennesima figuraccia stagionale. A Torino finisce 5-3

TORINO. Nella settimana più delicata del quinquennio Sebastiani, il Pescara subisce a Torino ad opera dei granata l'ennesima terribile e pesante umiliazione della stagione. Non inganni il 5-3 finale, con il toro che ha staccato la spina dopo un'ora di dominio assoluto sul parziale di addirittura 5-0.

Solita emergenza per quanto riguarda Oddo, che dopo il disastro di 7 giorni fa con la Lazio cambia qualcosa a centrocampo. Fuori Muntari (imbarazzante domenica scorsa), dentro Benali, Memushaj e Brugman. In avanti Kastanos e Verre tra le linee a supporto di Caprari (non ce l'hanno fatta né Gilardino né Bahebeck). In difesa Stendardo e Fornasier nel mezzo con Biraghi e Zampano sulla linea dei terzini.

Nel Torino formazione quasi tipo con De Silvestri preferito a Zappacosta, Benassi a centrocampo e il compito di fare male al Delfino affidato al consueto tridente con Iago Falque e Ljajic ai lati del gallo Belotti.

Neanche il tempo di mettere il pallone al centro e subito il Torino passa in vantaggio. Pallone nel mezzo per il ponte aereo di Benassi, poi Iago Falque tutto solo davanti a Bizzarri insacca.

Approccio alla gara imbarazzante del Delfino, che incapace di reagire va subito al tappeto con il gol del 2-0 al 9'. Sugli sviluppi di un corner assist di Belotti nella mischia con Ajeti più lesto di tutti.

Al 15' il tris è servito. Palla per Belotti che si fa 50 metri di campo palla al piede senza opposizioni e dal limite incenerisce Bizzarri.

In campo è sempre e solo Torino. Decisivo Bizzarri in 2 occasioni su Ljajic (tutto solo davanti al portiere) e Ajeti (colpo di testa centrale), poi a metà primo tempo Oddo corre ai ripari inserendo Crescenzi per Kastanos.





Al 35' l'unica fiammata biancazzurra dei primi 45 di gioco. Azione insistita al limite del'area e tocco di Caprari che esalta i riflessi di Hart.

Nella ripresa dentro Coda per Stendardo, poi all'ottavo i granata calano il poker. Controllo e tiro da posizione decentrata di Ljajic che sorprende sul palo lontano Bizzarri.

Ma il calvario del Pescara non è finito. Al 15' cross col contagiri di Iago Falque per la testa di Belotti che non sbaglia con la complicità di Zampano e Bizzarri.

Al 28'st il gol della bandiera biancazzurra. Spunto sulla sinistra di Zampano, pallone nel mezzo e goffo autogol di tacco di Ajeti. Passano neanche 60 secondi e il Pescara trova addirittura il secondo gol sfruttando i cali di concentrazione dei granata. Azione corale e tocco vincente sotto porta di Benali. Centrocampista libico che addirittura bissa al minuto 38 con un sinistro al volo su ennesimo svarione difensivo di Ajeti.

Domenica prossima allo stadio Adriatico arriva il Genoa, con il quale il pareggio dell'andata aveva scatenato un vespaio di polemiche per alcuni episodi arbitrali.











TORINO-PESCARA 5-3 (primo tempo 3-0)



MARCATORI: 2'pt Iago Falque (T); 9'pt Ajeti (T); 15'pt e 16'st Belotti (T); 8'st Ljajic (T); 28'st autogol Ajeti (P); 29'st e 38'st Benali (P).

TORINO (4-3-3): Hart; De Silvestri, Ajeti, Moretti, Barreca; Obi (46'pt Gustafson), Lukic (11'st Acquah), Benassi; Iago Falque, Belotti, Ljajic (36'st Boyè). A disposizione: Padelli, Cucchietti, Molinaro, Zappacosta, Maxi Lopez, Iturbe. A disposizione: Mihajlovic.

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo (1'st Coda), Fornasier, Biraghi; Benali, Brugman (12'st Bruno), Memushaj; Kastanos (27'pt Crescenzi), Verre; Caprari. A disposizione: Fiorillo, Muntari, Cerri, Pepe, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Cubas. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli (Tolfo-Rocca).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 15mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Stendardo, Fornasier, Lukic. Espulsi: nessuno. Recupero: 2'pt; 3'st.





Andrea Sacchini