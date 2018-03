Delfino Pescara. Tifosi sul piede di guerra... fino a giugno sarà un calvario sportivo

PESCARA. L'ennesima umiliante sconfitta stagionale non ha lasciato indifferenti i tifosi del Pescara, che dopo i fischi sonori riservati a squadra e società nell'immediato post partita con la Lazio, hanno invaso le strade cittadine con scritte e striscioni di protesta contro la società. Target principale ovviamente il patron Daniele Sebastiani, primo responsabile di una situazione tanto imbarazzante quanto grottesca. Il rischio, che a poco a poco si avvicina alla certezza, è quello di assistere ad un calvario sportivo fino a giugno, costellato da umiliazioni e sconfitte.

L'escalation questa notte quando è andata a fuoco l'auto di Sebastiani per cause ancora non chiare ma il sospetto insistente è che l'evento sia doloso.

Neanche Massimo Oddo, tanto inviso alla piazza quanto saldo in panchina, è stato risparmiato da critiche e fischi. Il mister da mesi vive una realtà utopica e distorta fatta di bel gioco, complimenti (spesso di facciata degli avversari) e vane speranze di ripresa.

Errori o meglio orrori da parte di tutti dopo 17 sconfitte in 23 partite che ad oggi non trovano alcuna autocritica né dal presidente, né dal mister. Neanche un 2-6 casalingo ha convinto il mister a dare le dimissioni, a questo punto auspicabili per amor proprio più che per salvare una barca ormai che affonda.

La squadra intanto riprenderà gli allenamenti questo pomeriggio al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo. Alla ripresa andranno attentamente valutate le condizioni di Gilardino e Bahebeck. Il primo è alle prese con un fastidio al ginocchio che va avanti da diverse settimane mentre l'attaccante francese con la Lazio ha dato forfait per un problema muscolare nella rifinitura del mattino. Se non dovessero recuperare, spazio dal primo minuto a Caprari supportato da Verre e Kastanos. Speranze di recuperare almeno per la panchina Bovo.



Andrea Sacchini



SEBASTIANI: «SI SPINGE ALL’ODIO»

«Questa è una città piena di chiacchiere e con una realtà in cui si spingono le folle all' odio, su falsità evidenti che riguardano offerte per acquistare la società che io non ho mai ricevuto», ha commentato Sebastiani all’Ansa. «Sono gesti che fanno pensare e ti fanno rimanere veramente male. Il gesto non porta nulla di buono per il Pescara e non per Sebastiani. Fortunatamente - aggiunge Sebastiani nell'intervista all'ANSA - stiamo bene, ma mi dispiace essere stato involontario protagonista di un episodio che mi dite non era mai accaduto. Dispiace perché al di là del gesto che è da condannare a prescindere, quello che è successo arriva dopo il lavoro fatto in questi anni per rilanciare il nome di Pescara e della squadra di calcio, e salire oggi alla ribalta delle cronache nazionali per un fatto come questo non porta nulla di buono per il Pescara e non per Sebastiani. Sono gesti che fanno pensare e ti fanno rimanere veramente male. Non mi meraviglio perché nel calcio oggi puoi essere un Dio in terra e domani l'ultima ruota del carro e per questo non mi sono mai esaltato nei momenti belli e depresso quando le cose non andavano bene. È troppo facile salire sul carro dei vincitori quando le cose vanno bene», aggiunge.



Il presidente del Pescara è poi tornato sulle sue dichiarazioni del 91' della gara con la Lazio, persa per 6-2, quando, dopo le contestazioni dei tifosi e la brutta prova della squadra, aveva parlato della possibilità di lasciare la società a fine stagione: «Io confermo quello che ho detto dopo la partita con la Lazio perché a mio avviso se una persona non è ben vista non deve stare a dispetto dei santi». E conclude: «Se qualcuno vuole acquistare il Pescara deve fare delle offerte a chi, come il sottoscritto e i miei soci, possiede la maggioranza delle quote azionarie».