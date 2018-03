L'Amatori Pescara va a Senigallia. Trasferta anche per l'Ortona

ABRUZZO. Archiviata la scorsa giornata di campionato e la vittoria dell’Amatori nella super sfida con San Severo, il girone D della Serie B si tuffa in un altro turno molto intenso. Sarà una domenica importante, con Pescara di scena sull’ostico campo di Senigallia e lo scontro diretto pesante tra San Severo e Porto Sant’Elpidio, oltre a quello tra Campli e Matera rinviato a data da destinarsi. Saranno sfide che daranno un forte segnale alla lotta per i playoff.

In questa bagarre può ancora far sentire la propria voce la Goldengas Pallacanestro Senigallia, attualmente a 4 lunghezze da quell’ottavo posto che rappresenta l’ultima porta verso la post-season. Il sodalizio allenato da Coach Valli, dopo un avvio difficile a causa di tanti infortuni, sta trovando una migliore quadratura del cerchio, soprattutto tra le mura amiche.

Il divertente gioco dei marchigiani, fatto di azioni veloci e giochi d’attacco rapidi, porta il suo principale terminale offensivo Andrea Maggiotto ad essere il vice-cannoniere del campionato, dietro al nostro Simone Pepe. La guardia ha accanto a sé la coppia di playmaker Caverni–Gnaccarini: il primo è uno dei migliori giovani del campionato (classe 1996), mentre il secondo, nato nel 1981, è uno degli esperti della categoria. Li accomuna la buonissima mano, la grande tecnica e la sostanziale uguaglianza delle statistiche stagionali.

È vicino al canestro, comunque, che Senigallia ha alzato il livello nell’ultimo periodo, inserendo un giocatore dal fortissimo impatto come Yande Fall, che in due giornate ha già arpionato 24 rimbalzi e tirato con una percentuale superiore al cinquanta per cento. Il giocatore proviene da Verona, in A2, prontissimo a dire la sua in questa Serie B dopo averla affrontata con la casacca di Catanzaro accanto a Pasquale Battaglia; i due hanno incrociato l’Amatori nei quarti di finale del 2015. Con l’arrivo di Fall i marchigiani hanno più che compensato la partenza di Bastone, accasatosi a Bergamo in questa finestra di mercato.

Accanto a Fall, oltre alla guardia Giampieri e ai lunghi Bertoni e Pietrini, Senigallia può contare sull’esperienza del suo capitano Mirco Pierantoni, pienamente ristabilito dopo l’infortunio alla mano che lo tenne lontano dall’andata di questo match. In quell’occasione, l’Amatori vinse 79-58 una partita in equilibrio nei primi due quarti e poi spezzata dai punti di Pepe e dal 9/13 da due punti di Capitanelli. Se Pescara ora sembra aver spiccato il volo, anche Senigallia, con Fall e con il recupero degli infortunati, appare una compagine molto più ostica. Le insidie di questa sfida ce le ha spiegate direttamente Coach Giorgio Salvemini: “Sarà una partita difficilissima, su un campo particolarmente ostico. Senigallia è una squadra rinforzata, sia dall’arrivo di Fall sia dai rientri di Pierantoni e Giampieri che contro di noi all’andata non erano a disposizione. È una squadra particolarmente difficile e lo ha anche dimostrato di recente, battendo Rimini e rimanendo sempre in partita a Matera. Ci troveremo di fronte ad una gara da prendere sicuramente con le molle”.

Appuntamento dunque al Palapanzini di Senigallia, domenica 5 febbraio 2017 ore 18.00.





PRIMA DI 2 TRASFERTE PER LA WE'RE ORTONA. C'E' BISCEGLIE



Si ritorna in Puglia per la prima di due trasferte consecutive nel tacco dello Stivale. Questa settimana a vedersela con la We're sarà la corazzata Bisceglie, seconda forza del campionato a pari merito con Pescara. I Lions, forti di due vittorie in sequenza (Isernia e Taranto), continuano a vantare una delle migliori difese del Girone D (62,5 punti concessi a partita di media), fattore determinante in tutti i successi dei pugliesi.

L'andata ha visto Bisceglie conquistare il parquet del PalaMelilla (63-71), incontro segnato da un brutto primo tempo dei biancoblù, costretti poi ad inseguire per il resto della gara.

Il risultato del primo match non deve però scoraggiare i ragazzi di coach Quilici, che hanno tutte le carte in regola per dare filo da torcere ai Lions.

La palla a due è prevista per domenica 5 febbraio alle 18.00, con la partita disponibile come sempre in diretta Netcasting sul sito della Lega.