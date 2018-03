Serie A. Il Pescara crolla alla fine. La Fiorentina sbanda l'Adriatico al 95'

PESCARA. Ennesima amarezza stagionale per il Pescara che allo stadio Adriatico cede in casa 2-1 alla Fiorentina. Dopo un primo tempo buono per intensità e approccio alla gara, i biancazzurri calano alla lunga e dopo il vantaggio di Caprari subiscono la rimonta griffata Tello in pieno recupero.

Nel Pescara la defezione dell'ultim'ora è rappresentata da Verre (presunto virus intestinale), con Oddo costretto dalla solita emergenza a schierare un 4-1-4-1 ben lontano dalla sua idea di calcio. Davanti a Bizzarri agiscono Crescenzi, Gyomber, Stendardo e Biraghi. Bruno di fronte alla difesa con il centrocampo formato da Zampano, Memushaj, Benali e Caprari. In avanti Bahebeck unica punta con Gilardino ancora out per infortunio.





Formazione largamente rimaneggiata anche per la Fiorentina, con Paulo Sousa che deve rinunciare tra infortuni e squalifiche a big di valore assoluti quali G. Rodriguez, Astori, Bernardeschi e Kalinic e con Chiesa a mezzo servizio (panchina). Solito 3-4-2-1 con Badelj in cabina di regia e il duo Ilicic-Borja Valero a supporto dell'unico terminale offensivo Babacar (ex della contesa). Curiosità: Pescara in campo con l'inconsueta casacca a righe bianco e rosse che ricorda la prima maglia del Vicenza (al contrario il bianco e azzurro è stato adottato dai veneti nel campionato in corso).

Avvio al piccolo trotto con la viola a condurre le operazioni e il Pescara rintanato nella propria metà campo.

Al 5' però è il Pescara a creare la prima gigantesca occasione da rete. Fuga di Bahebeck sulla sinistra e pallone nel mezzo per Zampano che arriva all'appuntamento col pallone con un attimo di ritardo.

Risposta della Fiorentina all'11' con Tello, che dopo un brutto errore di Bruno al limite dell'area, conclude a giro sul secondo palo: sfera fuori di un nulla.

Al 13' altra dormita della difesa e colpo di testa di Vecino che si spegne sul fondo.

Al 15' il contropiede del Pescara è mortifero. Errore nella trappola del fuorigioco viola e Caprari, servito da Biraghi, tutto solo davanti a Sportiello è impeccabile: 1-0.

Il vantaggio libera mentalmente gli adriatici da paure e insicurezze e costringe la Fiorentina ad una reazione confusa e tutt'altro che incisiva. Piovono i primi applausi della stagione su di un Pescara concentrato e finalmente all'altezza dell'avversario.

Pur agonisticamente valida per merito dei padroni di casa, la gara scivola via senza grandi emozioni fino al minuto 40 con un sinistro da distanza siderale di Ilicic facile preda di Bizzarri. Prima del riposo altro tentativo dal limite di Vecino che si spegne ancora tra le braccia del portiere adriatico.





Giornata da dimenticare per i viola e Sousa nella ripresa gioca subito la carta Chiesa al posto di uno spaesato Tomovic, che in almeno 2 occasioni (da ammonito) ha rischiato il rosso. Gli effetti del cambio sono immediati con la pressione fiorentina via via sempre maggiore. Al 3' controllo e gran tiro dai 25 metri di Chiesa che termina alto.

Al 9' direttamente su calcio di punizione dal limite Ilicic prende il palo, con Babacar che insacca in posizione di fuorigioco.

Al 14' ancora il neo-entrato Chiesa da posizione privilegiata costringe Bizzarri agli straordinari.

Calato fisicamente il Pescara non riesce più a ripartire ed il pari fiorentino (nell'aria da diversi minuti) arriva al 24'. Da oltre 25 metri Tello senza alcuna pressione della difesa pennella a giro sul palo lontano non dando scampo a Bizzarri. Un minuto dopo è il turno di Sanchez che ancora da fuori sfiora il sette.

Oddo corre ai ripari (in maniera molto tardiva) inserendo Brugman, Cerri e Kastanos per gli esausti Zampano, Bahebeck e Caprari.

Sono sempre però gli ospiti ad avere costantemente in mano il pallino del gioco e al 38' Ilicic cestina una occasione colossale mandando alle stelle un rigore in movimento. Ancora lo sloveno al 40' a giro sfiora l'incrocio dei pali a Bizzarri apparentemente battuto.

La beffa è però servita al 51'. Tiro cross al centro di Tello, Bizzarri non arriva e il Delfino finisce ancora ko.

Prossimo impegno dei biancazzurri domenica prossima sempre allo stadio Adriatico contro la Lazio, gara molto sentita dalla tifoseria biancazzurra.





PESCARA-FIORENTINA 1-2 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 15'pt Caprari (P); 24'st e 51'st Tello (F).

PESCARA (4-1-4-1): Bizzarri; Crescenzi, Gyomber, Stendardo, Biraghi; Bruno; Zampano (26'st Brugman), Memushaj, Benali, Caprari (35'st Kastanos); Bahebeck (30'st Cerri). A disposizione: Fiorillo, Kastanos, Pepe, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Cubas. Allenatore: Oddo.

FIORENTINA (3-4-2-1): Sportiello; Sanchez, Tomovic (1'st Chiesa), De Maio; Tello, Badelj (39'st Cristoforo), Vecino, Olivera; Ilicic, Borja Valero; Babacar (51'st Salcedo). A disposizione: Cerofolini, Satalino, Salcedo, Hagi, Maistro, Baroni, Milic, Mlakar. Allenatore: Sousa.

ARBITRO: Carmine Russo della sezione di Nola (Di Fiore-Schenone).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 10mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Tomovic, Benali, Vecino, Badelj, Gyomber, Memushaj, Bruno. Espulsi: nessuno. Recupero: 0'pt; 7'st.





Andrea Sacchini