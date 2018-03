Serie A. La solita comparsa del Pescara. Tutto facile per l'Inter (3-0)

MILANO. Il solito Pescara generoso ma non all'altezza del compito cede 3-0 a San Siro con l'Inter e allunga la striscia di partite senza vittorie in Serie A.

Diverse sorprese nel Pescara con Oddo che torna all'antico e ripropone il 4-3-2-1 di inizio campionato. Ma la novità più importante è la presenza dal primo del neo-acquisto Kastanos, subito gettato nella mischia insieme a Benali alle spalle dell'unico terminale offensivo Bahebeck (panchina per Cerri). In difesa Zampano e Biraghi sugli esterni con Coda e Stendardo coppia centrale a protezione della porta di Bizzarri. Cerniera di centrocampo composta da Bruno, Memushaj e Verre (quest'ultimo in odore di cessione).

Nessun turnover nell'Inter disegnata da Pioli nonostante le indiscrezioni della viglia. Spazio allo spauracchio Icardi nel 4-2-3-1 tutta fantasia con Candreva, Joao Mario e Perisic alle spalle dell'argentino. In difesa Nagatomo ha vinto il ballottaggio con Santon per rimpiazzare lo squalificato Ansaldi.

In avvio come prevedibile è l'Inter a fare la partita, con il Delfino pronto ad agire di rimessa.

Il primo tiro però è del Pescara al 3', con Bahebeck che al termine di una interessante ripartenza conclude sul fondo da distanza siderale. L'inizio tutt'altro che remissivo dei biancazzurri sorprende l'Inter, insolitamente imprecisa nell'ultimo passaggio e nelle chiusure preventive in difesa.

Occasionissima per i padroni di casa al 13'. Sugli sviluppi di un corner Joao Mario tutto solo (ostacolato da Icardi) non inquadra lo specchio della porta su perfetta pennellata dalla destra di D'Ambrosio. È il segnale che l'Inter aspettava per alzare i giri motore e cingere d'assedio i biancazzurri.

Al 23' l'episodio che cambia la partita. Estemporanea azione di ripartenza del Pescara e Handanovic compie un mezzo pasticcio su conclusione da lontano di Kastanos. Sulla respinta Verre insacca in posizione di fuorigioco.

Dalle stelle alle stalle. Passano 60 secondi e prima Bizzarri si supera su fendente di Joao Mario, poi non può nulla sugli sviluppi del corner sull'inserimento senza marcatura di D'Ambrosio che da 2 passi non sbaglia.

La reazione degli ospiti non spaventa l'Inter, che va vicina al raddoppio al 34' con un colpo di testa di Gagliardini che spara di poco sul fondo sugli sviluppi di un corner. Al 36' follia di Zampano che regala palla a Joao Mario che tutto solo davanti a Bizzarri conclude per 2 volte malamente addosso al portiere. Il gol del ko però è solo questione di tempo e si materializza al 43'. Dormita (l'ennesima) dell'intero pacchetto difensivo adriatico, Icardi scarica a sinistra per Perisic che nel mezzo trova Joao Mario tutto solo nella battuta a rete.

Ripresa al piccolo trotto con l'Inter soddisfatta del risultato e il Delfino in avanti a caccia delle briciole. Al 14' la più ghiotta chance per l'undici di Oddo. Sbagliano i nerazzurri nel disimpegno e Bahebeck tutto solo davanti ad Handanovic conclude addosso al portiere. Sulla respinta da posizione privilegiata Verre non inquadra lo specchio. Il Delfino prende coraggio e vive nel cuore della ripresa il momento migliore della gara, senza però mai riuscire ad impesierire una Inter distratta ma sicura del doppio vantaggio. Fuori Perisic, dentro Eder e subito l'ex Samp cala il tris al minuto 28. Brozovic apre per Icardi che disegna al centro un assist perfetto da spingere solo in rete: 3-0. Il finale è solo passerella fino al triplice fischio che regala al Pescara l'ennesima amarezza della stagione.



INTER-PESCARA 3-0 (primo tempo 2-0)



MARCATORI: 23'pt D'Ambrosio (I); 43'pt Joao Mario (I); 28'st Eder (I).

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio (40'st, Miranda, Medel, Nagatomo; Gagliardini, Brozovic; Candreva (31'st Barbosa), Joao Mario, Perisic (26'st Eder); Icardi. A disposizione: Carrizo, Andreolli, Kondogbia, Palacio, Biabiany, Ranocchia, Banega, Santon, Murillo, Pinamonti. Allenatore: Pioli.

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Stendardo (9'st Crescenzi), Coda, Biraghi; Memushaj, Bruno, Verre; Kastanos (37'st Cubas), Benali; Bahebeck (30'st Cerri). A disposizione: Fiorillo, Pepe, Maloku, Delli Carri, Mitrita, Muric, Gyomber, Milicevic. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Giampaolo Calvarese della sezione di Teramo (Carbone-Lo Cicero).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 40mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Nagatomo, Biraghi, Crescenzi. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'pt; 3'st.



Andrea Sacchini