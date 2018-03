Basket. Derby Ortona-Giulianova. Amatori Pescara in casa. Il Campli non gioca

ABRUZZO. La We're torna a casa dopo la batosta di San Severo per il match interno contro Giulianova. All'andata finì 75-63 per i Giuliesi al PalaCastrum, dopo un incontro sempre nelle mani dei padroni di casa. Attualmente la Etomilu occupa la posizione precedente ai biancoblù in campionato, con due punti di vantaggio ed una partita da recuperare, ma viene da 4 sconfitte consecutive (Matera, Campli, Rimini, Pescara), dato che delinea un momento no per la squadra di Coach Francani.

Scontro diretto contro una rivale di pari livello, utile per riprendersi dopo la trasferta in terra pugliese e conquistare due punti importanti davanti al pubblico amico.

L'inizio del match è fissato per le 18 di Domenica 29 Gennaio al PalaMelilla. In palio ci sono punti preziosi per raggiungere zone più tranquille di classifica.

Sfida ad alta tensione per la classifica per l'Amatori Pescara, che al PalaElettra ospiterà San Severo. Palla a 2 prevista per domani (domenica 29 gennaio) alle ore 18,00.

Nulla da fare per il Campli, costretto a non scendere in campo a causa dell'emergenza maltempo per il match con Rimini. In un comunicato stampa diffuso nella serata di ieri, il club farnese ha ringraziato quello riminese per la saggia e comprensiva decisione. Il match verrà recuperato più avanti.