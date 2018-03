L'Adriatico terra di conquista. Il Sassuolo batte il Pescara e lo spinge in B

PESCARA. Con il cuore a Rigopiano e “costretto” a scendere in campo, il Pescara perde all'Adriatico 3-1 con il Sassuolo e sostanzialmente saluta la Serie A.

Falcidiato ancora da infortuni e squalifiche (l'ultimo della lunga lista Gilardino), Oddo conferma la difesa a 3 con Coda, Stendardo e Fornasier a protezione della porta di Bizzarri. A centrocampo Bruno e Cristante nel mezzo con Crescenzi e Biraghi sulle corsie esterne. In avanti Verre e Caprari a supporto del redivivo Bahebeck, in campo dopo la sfortunata trasferta di Roma con i giallorossi del 27 novembre scorso.

Nessuna sorpresa tra le fila del Sassuolo, con gli ex Aquilani e Politano in campo dal primo minuto. In avanti spazio anche per Berardi e Matri.

Avvio da incubo dei biancazzurri e al primo affondo, al primo minuto, il Sassuolo passa in vantaggio. Politano profondo per Matri che lascia scorrere il pallone, scherza con Stendardo e insacca alle spalle di Fiorillo.





La reazione del Delfino al quinto. Sugli sviluppi di un calcio piazzato tentativo di Stendardo e intervento decisivo di Consigli. Al nono buono spunto di Caprari con la conclusione che termina sull'esterno della rete.

Al 13' Verre perde un pallone velenosissimo con Berardi che si lascia anticipare in angolo al momento del dunque. Sugli sviluppi dello stesso gran destro di Aquilani che si spegne di pochissimo sul fondo.

Al 18' grande chance per il pari pescarese. Batti e ribatti in area e conclusione al volo di Crescenzi che termina a lato.

Al minuto 27 altro errore della difesa del Pescara e tiro a giro di Mazzitelli dal limite che sfiora il palo. Un minuto dopo i padroni di casa sono anche sfortunati su tentativo di Caprari smorzato sulla linea da Cannavaro.

Nella ripresa giocata di Caprari al 6' con conclusione a giro che finisce alta. All'11' il pari del Delfino. Bruno recupera un pallone a centrocampo e scarica sull'esterno per Biraghi, perfetto nell'assist al centro per la battuta di prima intenzione di Bahebeck.

È il momento migliore del Pescara che spinto dal pubblico costruisce un paio di situazioni interessanti senza però la necessaria cattiveria nella finalizzazione. Al 20' però il Sassuolo si riporta in vantaggio. Pennellata di Mazzitelli dalla destra per Pellegrini che di testa anticipa l'incerto Bizzarri. Proteste degli abruzzesi per una presunta carica sul portiere del centrocampista emiliano. Fuori uno spento Verre e un esausto Bahebeck, Oddo tenta il tutto per tutto inserendo Memushaj e Pepe. Gli ospiti però controllano bene le sterili folate dell'undici di Oddo e chiudono l'incontro al 28' con una girata al volo di Matri da posizione decentrata su ponte aereo di Politano. Prima del triplice fischio i biancazzurri falliscono anche un calcio di rigore con Biraghi (para Consigli) per fallo del portiere neroverde su Memushaj.

Con l'ennesimo ko il Delfino sprofonda a 12 punti dalla salvezza. Troppi anche per sperare in un miracolo. Sabato sera trasferta a San Siro in casa dell'Inter.





PESCARA-SASSUOLO 1-3 (primo tempo 0-1)



MARCATORI: 1'pt Matri (S); 11'st Bahebeck (P); 20'st Pellegrini (S); 28'st Matri (S).

PESCARA (3-4-2-1): Bizzarri; Coda (29'st Benali), Stendardo, Fornasier; Crescenzi, Bruno, Cristante, Biraghi; Verre (18'st Memushaj), Caprari; Bahebeck (21'st Pepe). A disposizione: Fiorillo, Kastanos, Cerri, Delli Carri, Mitrita, Cubas. Allenatore: Donatelli (squalificato Oddo).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola (9'st Antei), Cannavaro, Acerbi, Peluso; Aquilani, Mazzitelli, Pellegrini (36'st Duncan); Berardi, Matri (29'st Defrel), Politano. A disposizione: Costa, Pegolo, Sensi, Pierini, Ricci, Dell'Orco, Letschert, Ragusa, Adjapong. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 (Cariolato-Del Giovane).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 8mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Caprari, Coda, Matri, Berardi, Pellegrini, Bruno, Cristante, Politano, Antei. Al 44'st Biraghi (P) ha fallito un calcio di rigore. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'pt; 3'st.



Andrea Sacchini