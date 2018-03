Il castello (di sabbia) del Pescara dura un tempo. Il Napoli dilaga 3-1

NAPOLI. Dura soltanto un tempo il muro del Pescara, che alla lunga crolla 3-1 al cospetto di un Napoli discreto che si è limitato al compitino.

Nel Delfino emergenza totale in ogni reparto con oltre 10 indisponibili tra infortunati e squalificati. Infortunio dell'ultim'ora anche per Stendardo (influenzato), con Oddo che si affida a un 3-5-2 infarcito di giocatori fuoriruolo. In difesa Crescenzi, Coda e Zuparic (che dopo la mancata convocazione è partito questa mattina alla volta di Napoli con la propria automobile) davanti a Bizzarri. A centrocampo Benali, Cristante, Bruno, Memushaj e Verre. In avanti esordio in gare ufficiali del tandem Caprari-Gilardino.

Nel Napoli tutto come nelle previsioni con abbondanza in ogni reparto. 4-3-3 con il compito di pungere affidato alla velocità e alla tecnica di Callejon e Insigne ai lati di Mertens falso nueve. A centrocampo Jorginho preferito a Diawara mentre in difesa Tonelli (dopo il gol vittoria della settimana scorsa con la Sampdoria) viene preferito a Maksimovic.

Subito aggressivo il Pescara sui portatori di palla napoletani, costretti frettolosamente a rilanciare l'azione e perdere il pallone. È solo però un fuoco di paglia. Al terzo subito Napoli a un passo dal vantaggio: tiro a giro di Insighe deviato in corner da un difensore adriatico. All'8' tiro da fuori di Hamsik e sfera nuovamente deviata in corner.

Sono gli unici spunti interessanti di un Napoli irriconoscibile nei primi 45 di gioco anche per merito di un Delfino attento e compatto dietro la linea del pallone. Pur senza creare occasioni da gol pulite, buono anche l'esordio di Gilardino, la cui presenza fissa in avanti ha rappresentato un punto di riferimento importante per i compagni.

Nella ripresa al secondo minuto il vantaggio del Napoli. Punizione di Jorginho sulla testa di Tonelli che tutto solo insacca e dà il via alla giornata di passione del Delfino. Al terzo Callejon tutto solo spara addosso a Bizzarri, poi 60 secondi dopo il Napoli chiude il match: palla lunga di Zielinski per Hamsik che in beata solitudine insacca. In precedenza vibranti proteste degli abruzzesi per una vistosa trattenuta in area di Tonelli su Gilardino.

Napoli in controllo totale della gara, poi al 22' Gilardino costruisce la più nitida palla gol ma l'ex Empoli a tu per tu con Reina spedisce a lato.

Girandola di cambi (dentro Cerri e Mitrita per Gilardino e Verre) poi è solo Napoli che più volte sfiora il tris senza fortuna con Insigne, Callejon e Insigne e Jorginho (traversa al 31' grazie a un grande intervento di Bizzarri).

Al 41' il 3-0 è servito. Assist al bacio nel mezzo di Allan per Mertens che elude la marcatura debole di Fornasier e sul primo palo insacca.

A tempo praticamente scaduto il punto della bandiera di Caprari dal dischetto dopo un intervento scorretto in area su Mitrita.





NAPOLI-PESCARA 3-1 (primo tempo 0-0)



MARCATORI: 2'st Tonelli (N); 4'st Hamsik (N); 40'st Mertens (N); 48'st Caprari (P) su calcio di rigore.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic (41'st Maggio); Hamsik, Jorginho, Zielinski (20'st Allan); Callejon, Mertens, Insigne (35'st Giaccherini). A disposizione: Rafael, Sepe, Maksimovic, Gabbiadini, Rog, Pavoletti, Diawara, Lasicki. Allenatore: Sarri.

PESCARA (3-5-2): Bizzarri; Crescenzi, Zuparic, Coda; Benali, Cristante, Bruno (19'st Fornasier), Memushaj, Verre (25'st Mitrita); Caprari, Gilardino (25'st Cerri). A disposizione: Fiorillo, Maloku, Delli Carri, Pettinari, Muric, Pompetti. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Claudio Gavillucci della sezione di Latina (Marrazzo-De Meo).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 30mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Coda, Tonelli, Benali. Espulsi: nessuno. Recupero: 0'pt; 3'st.



Andrea Sacchini