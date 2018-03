Delfino Pescara. Caprari-Gilardino: prove di intesa. Si fa male Campagnaro

PESCARA. Pomeriggio in agrodolce quello del Pescara che ieri ha affrontato al Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo il Teramo in amichevole. Prima con la maglia biancazzurra per Gilardino e Cubas, con il primo ancora lontano dalla migliore condizione che si è mosso molto bene al fianco di Caprari. Ok anche l'ex Boca Juniors, autore di alcune giocate interessanti nella ripresa. In campo anche Cerri e Stendardo.

L'intenzione del tecnico Oddo era quella di fare le prove generali della formazione che scenderà in campo domenica al San Paolo, ma non tutto è andato come previsto. Ottime indicazioni dal tandem Caprari-Gilardino, con il primo autore di una doppietta e l'ex Empoli marcatore del terzo gol (in rete anche Biraghi per il 4-0 finale). Le cattive notizie per il tecnico però sono giunte dall'infermeria, con gli infortuni di Vitturini e Campagnaro (usciti anzitempo nel corso della prima frazione di gioco) che assottigliano ancora di più le scelte di formazione in difesa. Ancora una volta vera e propria emergenza davanti a Bizzarri, con Coda, Campagnaro e Crescenzi unici difensori di ruolo disponibili (Biraghi è squalificato), ai quali dovrebbe aggiungersi Zuparic (pare saltato il trasferimento in Turchia).





«Ho preso al volo l'opportunità di venire al Pescara in Italia» – ha raccontato prima del match il nuovo centrocampista del Pescara, Andres Cubas – «so dell'interesse della Juventus ma il mio pensiero è solo di conquistare un posto da titolare e la salvezza con la maglia del Pescara. Io simile a Torreira? Mi piacerebbe fare la carriera di Verratti...».

Capitolo mercato. Sempre più forte l'asse Pescara-Juventus dopo l'affare Cubas. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità per il passaggio in prestito (con premio di valorizzazione) di Kastanos e Mattiello. Il Delfino è anche alla ricerca di un altro centrocampista e una punta veloce. In uscita Manaj e Gyomber ritorneranno rispettivamente ad Inter e Roma.



PESCARA-TERAMO 4-0 (primo tempo 3-0)



MARCATORI: Caprari, Caprari, Gilardino, Biraghi

PESCARA PRIMO TEMPO (5-3-2): Bizzarri; Vitturini (Benali), Stendardo, Campagnaro (Delli Carri), Coda, Crescenzi; Cristante, Memushaj, Verre; Caprari, Gilardino.

PESCARA SECONDO TEMPO (3-4-2-1): Fiorillo; Maloku, Delli Carri, Biraghi; Crescenzi (Forte), Cubas, Bruno, Muric; Mitrita, Pettinari; Cerri.



Andrea Sacchini