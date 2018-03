Pallavolo. Oggi test con l'Offida per la Sieco Service Ortona

ORTONA. Campionato fermo ma la Sieco continua ad allenarsi duramente in palestra. Doppia seduta, tutti i giorni, per i ragazzi di coach Lanci che saluteranno questo 2016 con i propri tifosi. Appuntamento extra campionato per gli impavidi che domani, 30 dicembre alle ore 16.00 al Palazzetto dello Sport, ospiteranno la formazione marchigiana della Ciu Ciu Offida Volley.

La squadra allenata da coach Chiovini è attualmente impegnata nel campionato di Serie B, e vanta nelle sue fila giovani talenti ( ex di turno) come Alessio Sitti e Renato Lalloni.

Un test prezioso per la Sieco Service che, nonostante la pausa, non vuole perdere il ritmo ma prendere nuovi spunti proprio da queste occasioni.

Le parole di coach Lanci, tra bilanci e prospettive:

«Il 2016 è stato un anno caratterizzato da alti e bassi. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ed altri da dimenticare ma proprio da questi dobbiamo imparare. Ripartiremo con tutto l'entusiasmo possibile per arrivare alla salvezza in tempi rapidi. Ci aspettiamo di continuare questo bellissimo progetto in Serie A e farlo con la massima serietà possibile.

Il test aiuterà i ragazzi a non perdere il ritmo del campionato. Ci saranno poi due giorni di pausa e il 2 gennaio si tornerà in palestra».





PROSSIMI APPUNTAMENTI



Girone di Ritorno Serie A2 UnipolSai – Girone Bianco

- giovedì 5 gennaio 2017 ore 20.30

BCC Castellana Grotte – Sieco Service Impavida Ortona

- DOMENICA 8 GENNAIO 2017 ORE 18.00

Sieco Service Impavida Ortona - Sigma Aversa