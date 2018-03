Basket. La Proger Chieti fa visita al Ravenna. Roseto a Piacenza

ABRUZZO. I biancorossi, dopo il forzato turno di riposo causa europei under 18, si apprestano ad affrontare la coriacea Orasì Basket Ravenna. I romagnoli, dopo l’importante vittoria casalinga contro Roseto (86-79), sono attualmente a 16 punti, in piena corsa play off ed in lotta per un piazzamento per la coppa Italia di lega A2. La compagine guidata dal giovane coach Antimo Martino, precedentemente assistente allenatore alla Virtus Roma di un mostro sacro del basket europeo Jasmin Repeša, ha sostanzialmente confermato l’ossatura della passata stagione. I ravennati realizzano 79 punti ad incontro, tirando con il 44,8% da 2, il 36% da 3 ed il 78% a cronometro fermo. Il top scorer della formazione romagnola è, con 17,1 punti ad allacciata di scarpe, il talentuoso Derrick Michael Marks, ex Tortona Basket (13,7 ppg). I principali punti di forza dei giallorossi sono sicuramente la fisicità e l’atletismo in fase offensiva e difensiva, sottolineate soprattutto dal numero quasi illegale di stoppate compiute da Taylor Smith (quasi tre ad incontro!), unite ad un ottimo lavoro in post basso, quasi sempre concretizzato con un canestro oppure con uno scarico per il preciso tiro da tre di Masciadri (43% dall’arco) e compagni. Lo starting five ravennate prevede in cabina di regia il giovane ma esperto Matteo Tambone, prodotto delle giovanili Virtus Roma (con cui, nella stagione 2012/2013 ha esordito in A1) e dal 2013 a Ravenna, intervallando la sua esperienza emiliana con un anno a Treviglio (2015/2016). Lo spot di guardia è occupato dal già citato “Ispettore” Derrick Marks, mentre le ali dell’Orasì sono Stefano Masciadri, arrivato a Ravenna due stagioni orsono e Alberto Chiumenti, giunto in estate a Ravenna dopo 6 campionati passati a Casalpusterlengo. Sotto le plance lotta invece il grandissimo intimidatore d’area Taylor Smith. Il roster allenato da coach Martino è completato dal play due volte campione d’Italia con le giovanili (classe ’94) Virtus Bologna Gherardo Sabatini, dall’ex Oleggio Marcello Crusca (8,7 ppg), dall’ala ’97 Giacomo Sgorbati, nella passata stagione ad Imola, e l’ex di giornata, uno degli eroi della promozione teatina in A2 Silver, l’ala sammarinese che nei Crabs Rimini aveva iniziato il suo percorso come play (e che possiede tuttora buone doti di palleggio), Andrea Raschi. Le Furie, per festeggiare il Natale con due punti in più in classifica, dovranno disputare una partita di grande sacrificio, muovendo bene il pallone per provare ad arginare la grinta difensiva dei padroni di casa, raddoppiare il più possibile le marcature sotto le plance e cercare, in fase offensiva, anche tiri dalla media distanza, evitando di innescare i poderosi gesti atletici di Smith. Sarà importante, proprio come fece Trieste contro il team ravennate dopo un primo quarto non di certo esaltante, riuscire ad imporre il proprio ritmo, correndo il più possibile per attaccare gli avversari a difesa non schierata.

Trasferta ostica anche per il Roseto, che sarà ospite questa sera (palla a 2 alle ore 21,00) sul parquet di Piacenza. Gli abruzzesi cercano altri punti pesanti per la classifica in una stagione che fin'ora ha regalato innumerevoli soddisfazioni.