Serie A. Il Pescara strappa un punto insperato a Palermo (1-1) e torna a sperare

PALERMO. A tempo quasi scaduto il Pescara strappa un isperato pareggio a Palermo e mantiene viva la fiammella salvezza.

Nel giorno in cui Oddo si gioca quasi tutto, modulo e formazione completamente rivoluzionata con il ritorno alla difesa a 3 (Fornasier-Campagnaro-Gyomber) e il peso dell'attacco affidato a Caprari-Pettinari (out Bahebech, Pepe e Manaj). A centrocampo Zampano e Biraghi sugli esterni con la sorpresa Bruno in regia insieme a Benali e Memushaj.

Nel Palermo fiducia al 3-4-2-1 che ha espugnato Genova con Diamanti e Quaison a supporto dell'unico terminale offensivo Nestorovski.

Avvio equilibrato caratterizzato dalla paura di entrambe per la grande importanza della posta in palio. Meglio il Pescara in fase di palleggio ma dalle parti di Posavec si sonnecchia per buoni 16 minuti prima del colpo di testa impreciso di Memushaj sugli sviluppi di un corner.

Col passare dei minuti il pallino dell'iniziativa passa al Palermo, che con meticolosa precisione inizia a tessere la propria tela. Al 23' azione lunghissima dei rosanero conclusa da Jajalo al volo dai 30 metri con sfera facile preda di Bizzarri.

Al 29' pennellata su punizione di Diamanti per la testa di Gonzalez che alza troppo la mira.

Al 33' il vantaggio del Palermo. Fa tutto Quaison che controlla un buon pallone al limite, supera in velocità Campagnaro e insacca all'incrocio dei pali.

La reazione del Delfino è nulla e consente ai padroni di casa di controllare la situazione senza difficoltà fino al duplice fischio.

Ritmi bassi nella ripresa con il Palermo che sfiora il bis al 21' con Nestorovski, che tutto solo di testa sfiora il palo. Girandola di cambi. Fuori Bruno dentro Brugman per dare maggiore geometria a centrocampo. Out anche Campagnaro e Gyomber (infortunato) per Cristante e Zuparic.

Il Pescara si fa vivo soltanto nel finale. Prima crea la migliore occasione dell'incontro con Pettinari, che nel cuore dell'area di rigore in diagonale sfiora il palo, poi con il gol del pari ingiustamente annullato a Fornasier per fuorigioco inesistente al 43'.

In pieno recupero il punto dell'insperato 1-1 su calcio di rigore (fallo di Gonzalez su Caprari) trasformato da Biraghi al 48'. Poi al 50' è decisivo Posavec su colpo quasi a botta sicura di Memushaj. Che peccato.

Dopo la pausa natalizia i biancazzurri torneranno in campo l'8 gennaio allo stadio Adriatico contro la Fiorentina. Per l'occasione si spera in un Delfino già largamente cambiato dal mercato in entrata.





PALERMO-PESCARA 1-1 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 33'pt Quaison (Pa); 48'st Biraghi (Pe) su calcio di rigore.

PALERMO (3-4-2-1): Posavec; Cionek, Goldaniga, Gonzalez; Rispoli, Gazzi, Jajalo (33'st Chochev), Alesaami; Diamanti (16'st Bruno Enrique), Quaison (38'st Quaison); Nestorovski. A disposizione: Fulignati, Vitiello, Hiljemark, Embalo, Sallai, Balogh, Corsini, Bentivegna, Morganella, Pezzella. Allenatore: Corini.

PESCARA (3-5-2): Bizzarri; Fornasier, Gyomber (34'st Zuparic), Campagnaro (31'st Cristante); Zampano, Bruno (22'st Brugman), Memushaj, Benali, Biraghi; Caprari, Pettinari. A disposizione: Fiorillo, Crescenzi, Zuparic, Mele, Delli Carri, Vitturini, Mancini, Coda, Del Sole. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Davide Massa della sezione di Imperia (Ranghetti-Gava).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 20mila spettatori con sparuta rappresentanza ospite. Ammoniti: Pettinari, Campagnaro, Nestorovski, Jajalo, Biraghi, Caprari, Bruno Henrique, Benali, Gonzalez. Espulsi: nessuno. Recupero: 1'pt; 5'st.



Andrea Sacchini