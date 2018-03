Crisi Pescara. Sebastiani: «sassi e tafferugli? A gennaio nessuno vorrà venire da noi»

PESCARA. Partito per il mini-ritiro di Roma, il Pescara non ha ancora metabolizzato la sconfitta (l'ennesima) interna col Bologna di domenica scorsa e la successiva pesantissima contestazione fuori lo stadio dei tifosi. Tra la parola fine e l'accensione di una timida speranza salvezza c'è il match di giovedì a Palermo, che potrebbe sancire la rinascita o la definitiva chiusura (decisamente anticipata) della stagione già a Natale.

Il patron Daniele Sebastiani, dopo il duro sfogo a fine gara, ieri al portale tuttomercatoweb ha aggiustato nuovamente il tiro e puntato il dito contro quei tifosi che domenica si sono resi protagonisti di una forte protesta nei confronti della società, del tecnico Massimo Oddo e della squadra: «questa gente non sta facendo il bene del Pescara. La contestazione ci sta ma non aiuta nessuno. Per uscire da un momento così servirebbe unità. Se Palermo e Crotone sperano nella salvezza perché non dobbiamo crederci noi? Siamo partiti per fare un campionato di sofferenza e serve l'aiuto di tutti. Pescara è fatta così, si infiamma e si deprima facilmente».





«Ovvio che se siamo ultimi c'è qualcosa che non va» – prosegue il presidente del Pescara – «in estate abbiamo sbagliato qualcosa tutti insieme. Dopo 3 partite sembrava dovessimo andare in Champions League. L'equilibrio non fa parte di questo mondo. Questa società ha portato 2 promozioni in 5 anni e nessuna gestione passata o futura potrà raggiungere questi risultati. Ho riportato il Pescara a certi livelli per affrontare ogni stagione con rispetto e dignità».

A gennaio servono interventi importanti sul mercato ma...: «la contestazione non ci aiuta e questi comportamenti (la contestazione nel post Pescara-Bologna) non fanno che creare problemi. Se ogni domenica andiamo sui giornali per sassi e tafferugli chi vorrà mai venire a Pescara? Serve unità per costruire qualcosa di buono».









Andrea Sacchini