Serie D. Ok L'Aquila ed Avezzano. Pari Vastese, San Nicolò e Pineto

LATTE DOLCE-L'AQUILA 0-2



L’AQUILA CALCIO: Farroni, Pepe, Sembroni, Arboleda, Gagliardini, Sieno, Minincleri, Steri, Nohman, Zane, Russo. A disp.: Salvetti, Esposito, Pupeschi, Brenci, Diktevicius, Pietrantonio, Ranelli, Ruggini, Valenti. All. Morgia.

LATTE DOLCE: Pittalis, Ravot, Cocco, Delrio, Patacchiola, Mereu, Pala, Piga, Canalini, Scognamillo, Palmas. A disp.: Garau, Daga, Sclano, Congiu, Rubino, Spano, Puledda, Pireddu, Galante. All. Paba.

ARBITRO: Michele Giordano (Novara).

ASSISTENTI: Di Costa (Novara), Milia (Novara).





AVEZZANO-TORRES 1-0



Avezzano: Lewandowski, M.Besana, Leto, Sassarini, Menna, Tabacco, Serrago (dal 13’st Bittaye), Di Paolo, Marolda, Di Genova (dal 20’st Lo Pinto), Pollino (dal 38’st D’Eramo). All. Pino Tortora

Torres: Pinna, Casula, Andriolo, Badami (dal 31’st Marcangeli), Sassu, Murru, Sias, Bisogno, Mucili, Frau (dal 41’st Ammoscato), Gueli. All. Giuseppe Misiti

Arbitro: Fabio Mattia Festa di Avellino (Colonna di Vasto – Pippiello di Avellino)

Ammoniti: Pollino (A) al 7’pt, Marcangeli (T) al 41’st

Espulsi: –

Marcatori: Serrago (A) al 4’pt





AGNONESE-VASTESE 0-0



O. AGNONESE: Campanico, Gentile, Litterio(28’st Ragatzu), Di Lollo, Cassese, Rullo, Margarita, Pejic, Guida(45’st D’Ambrosio), Guerra W., Guerra N.(28’st Navarro). A disposizione: Cannella, Demoleon, Lucarino, Tristano, Sgueglia, Gragnoli. All. Del Grosso.

VASTESE: Russo, Manisi, Mensah, Tafili, Allocca, Campanella, Cosenza, Manzo, Romano(15’st Galizia), Fiore, Felici(41’st Colitto). A disposizione: Marconato, Scutti, Bartoli, De Cinque, Di Pietro, Napolitano, Irace. All. Colavitto.

ARBITRO: Federico Fontana di Siena (Baldini di Pistoia e Gallorini di Prato)

NOTE: Spettatori: 1000; Ammoniti: Tafili, Allocca, Fiore(V), Rullo, Guerra W., Ragatzu(A) ; Recupero: 2’ e 6’.





CIVITANOVESE-SAN NICOLO' 1-1



CIVITANOVESE (3-4-3): Ferrero: Vallesi, Cichella, Di Natale; Mancinelli ( 26’ st Maresca), Cesca, De Marchi, Tortelli; Sindaco ( 42’ st Lelli), Battisti, Rapagnani. A disp. Schiavoni, Progna, Pacini, Vallesi, Olivieri, Domenella, Buzzanca. All. Caneo.

SAN NICOLÒ (4-1-3-2): Ciotti; Di Stefano ( 5’ st Dedja), Milillo, De Santis, Pretara; Petronio; Chiacchiarelli, Stivaletta, Bisegna ( 25’ st Moretti); Traini, Bosi ( 15’ st Massetti. A disp.: Recchiuti, Zeetti; Tozzo, Di Lullo, Di Benedetto. Testi. All. Epifani.

Arbitro: Donda di Cormons.

Reti: 33’ pt Stivaletta, 36’ st Maresca.

Note: terreno in ottime condizioni. Ammoniti: Maresca, Rapagnani, Vallesi, Petronio Massetti. Spettatori 250: angoli 4-9; recuperi: 0’, 5’.





MATELICA-PINETO 0-0



MATELICA: Marcantognini, Candolfi, Bartolini, Borgese (80' Perfetti), Rosania, Gilardi (85' Lispi), Baldinini (69' Boldrini), Moretti, Pera, Esposito, De Cerchio. (A disp.: Rivosecchi, Dano, Mingucci, D'Orazio, Di Pinto, Frinconi). All. Mecomonaco.

PINETO: Mazzocchetti, Maloku, Di Rosa, Mariani, Pomante, Pisani, Emili (82' Ciarcellutti), Logoluso, Ganci (61' Cacciatore), Palumbo (80' Stacchiotti), Esposito. (A disp.: Parente, D'Antonio, De Leonibus, Assogna, Rachini, Tine). All. Amaolo.

Arbitro: Cascella di Bari

Ammoniti: 17' Palumbo (P), 45' Esposito F. (P), 47' De Cerchio (M), 62' Mariani (P), 80' Logoluso (P).





CHIETI-ALFONSINE --- non disputata