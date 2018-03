Il Pescara è a pezzi. Il Bologna passeggia e spinge alle dimissioni Oddo

PESCARA. Un disastro totale. Senza grandi sforzi il Bologna passeggia 3-0 allo stadio Adriatico e infligge al Pescara l'ennesima sconfitta imbarazzante della stagione. Un ko che a questo punto potrebbe spingere il tecnico Oddo a rassegnare le proprie dimissioni, di fronte all'evidenza di una squadra ormai (sportivamente) allo sbando e duramente contestata dai tifosi.

Nel Pescara panchina a sorpresa per Zampano (in calo nell'ultimo periodo e forse distratto dalle tanti voci di mercato che lo riguardano) e linea difensiva a 4 formata da Crescenzi, Campagnaro, Gyomber e Biraghi. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Verre ai suoi fianchi. In avanti Benali e Caprari tra le linee a supporto di Manaj. Tra le riserve non figurano Aquilani (squalificato) e Pepe (infortunato al pari di Bahebeck).

Nel Bologna Donadoni conferma tutte le indiscrezioni della vigilia e affida il compito di pungere al tridente formato da Mounier e Krejci ai lati di Destro. Titolare Viviani a centrocampo.

Parte bene il Pescara per intensità ma al primo affondo è il Bologna a sfiorare il vantaggio al 7'. Contropiede rossoblù e deviazione sfortunata di Biraghi che colpisce il palo e termina sul fondo. Sugli sviluppi del corner, azione manovrata al limite dell'area, cross di Viviani e colpo di testa vincente di Masina che insacca.

La reazione del Delfino è impalpabile e al 12' Torosidis ancora di testa nel mucchio alza di pochissimo la sfera sulla traversa.

Al 16' la domenica del Pescara diventa ancora più difficile. Intervento violentissimo e plateale di Verre su Mounier: Rocchi non può far altro che sventolare al centrocampista il rosso diretto. Oddo non corre ai ripari per dare maggiore copertura alla difesa e per il Bologna è un gioco da ragazzi addormentare la contesa e tentare in contropiede il colpo del 2-0. Ci prova Destro senza fortuna al 19', poi al 25' tripla gigantesca palla gol ancora del Bologna con conclusione finale di Dzemaili deviata da Bizzarri. Un minuto dopo ancora protagonista il portiere pescarese che nega la gioia della doppietta a Masina.

È un dominio rossoblù e Oddo (visibilmente spaventato dalla possibilità di una goleada) corre ai ripari inserendo Zampano per un impalpabile Manaj. Al 41' però il Bologna trova il secondo gol. Dzemaili senza alcuna pressione prova il tiro da fuori (deviato da un difensore abruzzese) che si insacca alle spalle di Bizzarri.

Nella ripresa altro cambio di Oddo (fuori Brugman dentro Cristante) che non sortisce alcun effetto. Al 13' è infatti il Bologna a calare il tris. Crescenzi stende Destro in area di rigore. Penalty e trasformazione impeccabile di Krejci

Bologna vicino al poker in più occasioni (Bizzarri decisivo) prima del triplice fischio seguito dai fischi sonori dei pochi tifosi rimasti sugli spalti nella ripresa.

Giovedì ultimo turno prima della sosta di Natale con il Pescara che farà visita al Palermo.





PESCARA-BOLOGNA 0-3 (primo tempo 0-2)



MARCATORI: 7'pt Masina (B); 41'pt Dzemaili (B); 13'st Krejci (B) su calcio di rigore.

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Crescenzi, Campagnaro, Gyomber, Biraghi; Memushaj, Brugman (1'st Cristante), Verre; Benali (20'st Pettinari), Caprari; Manaj (36'pt Zampano). A disposizione: Fiorillo, Bruno, Zuparic, Vitturini, Coda, Fornasier. Allenatore: Oddo.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Maietta (36'pt Kraft), Gastaldello, Masina; Nagy, Viviani, Dzemaili (27' Donsah); Mounier, Destro, Krejci (39'st Okwonkwo). A disposizione: Da Costa, Sarr, Oikonomou, Pulgar, Taider, Di Francesco, Mbaye, Ferrari, Floccari. Allenatore: Donadoni.

ARBITRO: Gianluca Rocchi della sezione di Firenze (Meli-Liberti).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 10mila spettatori con rappresentanza ospite. Ammoniti: Nagy, Gastaldello, Biraghi. Espulso: 16'pt Verre (P). Recupero: 2'pt; 2'st.



Andrea Sacchini