Crisi Pescara. Società, tecnico e giocatori: tutti colpevoli

PESCARA. Testa a testa con il Palermo nel tentativo di polverizzare tutti i record negativi della storia della Serie A (i rosanero ieri sono inciampati nel nono ko di fila e i biancazzurri non vincono nella massima serie da 34 partite, ndr), in casa Pescara alla vigilia del mercato di gennaio è tempo di interrogarsi sul futuro tenendo presente gli errori commessi.

In una situazione ai limiti dell'assurdo le colpe (in rigoroso ordine di responsabilità, ndr) appartengono a società, tecnico e giocatori. Chi più chi meno ci ha messo del suo, dimostrandosi ad oggi non all'altezza di un campionato prestigioso (e forse inarrivabile, ndr) come la Serie A attuale. Il tutto malgrado i proclami di inizio stagione.

La società guidata dal patron Daniele Sebastiani ha condotto una campagna acquisti disastrosa, che ha privato l'organico di 2 elementi di valore assoluto come Torreira e Lapadula, rimpiazzandoli con giocatori apparentemente sul viale del tramonto per motivazioni e guai fisici (Aquilani e Pepe, ndr) o acerbi per la categoria (Manaj e Pettinari, ndr). Il mercato, giudicato da 8/9 in pagella a settembre dal presidente e dal tecnico, ha mostrato tutte le sue lacune in ogni reparto. Impietosi i numeri: seconda peggior difesa con 29 gol subiti (dietro al Cagliari che però ha ben 12 punti in più, ndr) e secondo peggior attacco con 11 reti (in scia all'Empoli che allo stadio Adriatico ha scherzato 4-0, ndr).





Grandi responsabilità anche per il tecnico Massimo Oddo al quale, al di là di piccoli peccati di gioventù legati a cambi sbagliati e ad errate scelte di formazione iniziale, si imputa un atteggiamento iper-aziendalista privo di una lucida analisi circa la reale consistenza dell'organico. Verità drammaticamente venuta fuori alla distanza nel corso della stagione fino a sfociare nelle pesanti parole del tecnico nel post match col Crotone: «non siamo all'altezza».





Il gioco, asfittico e stucchevole con un possesso palla continuo e sterile ai limiti dell'irritante, non è neanche più un alibi per il mister, che ad oggi si è dimostrato incapace di cambiare impostazione alla manovra rendendola maggiormente produttiva. Se da un lato va compresa la fiducia incondizionata al mister da parte della società, si stenta a comprendere il motivo delle mancate dimissioni del tecnico dopo Crotone, in una situazione (apparentemente, ndr) che molto velocemente sta sfuggendo di mano.

Tutt'altro che esente da responsabilità la squadra, molle nell'atteggiamento e quasi rassegnata a figurare come ruolo di comparsa in questa stagione. Più che i limiti tecnici, ai giocatori si imputano gravi lacune sul lato caratteriale. Laddove infatti non può arrivare la classe o l'esperienza, può giungere la cattiveria o la determinazione. Un po' come sta facendo vedere il Crotone, a nomi certamente non superiore al Delfino.

Ancora qualche giorno di allenamento per smaltire le tossine di Crotone, poi allo stadio Adriatico arriva il Bologna. Occasione per il riscatto o altro pomeriggio amaro?









Andrea Sacchini