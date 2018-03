Basket. La Giulianova si concede il bis. Venafro al tappeto 87-75

GIULIANOVA. In quella che è stata l’ultima gara casalinga prima della pausa per le festività natalizie, l’Etomilu Giulianova ha conquistato la seconda vittoria consecutiva battendo la Dynamic Venafro con il punteggio finale di 87-75. Partita non dagli alti contenuti tecnici ma l’importante era portare a casa tutta la posta in palio, visto che l’Etomilu Giulianova si presentava a questa gara falcidiata dai malanni di stagione con De Angelis, Di Diomede e Colonnelli alle prese con l’influenza e Rosa con una spalla in disordine ed in panchina per onor di firma. Nonostante i pochi allenamenti a ranghi completi, i giallorossi hanno offerto una buona prova di squadra impreziosita dai 24 punti di Colonnelli ed i 15 di un positivo Gallerini.

Prima metà gara senza troppi sussulti e dall’andamento speculare. Giulianova, che lanciava in quintetto Ricci al posto di Gallerini, subiva ad inizio gara la maggior freschezza atletica degli ospiti che sfruttavano al meglio l’asse Rossi-Krushchev. Il lungo ucraino ma di scuola Virtus Roma,dopo il 6-2 giallorosso, guidava i suoi alla rimonta e al successivo sorpasso (6-13 al 5′), il play ex Montegranaro dimostrava invece con un paio di giocate di alta scuola di essere ancora un “califfo”a questi livelli. L’entrata di Gallerini in casa Etomilu svegliava i giallorossi che iniziavano a macinare gioco. Il pareggio giungeva al 8′ sul 15-15, poi bissato al 10′ (18-18) ma era nei primi 2-3 minuti del secondo quarto che i giallorossi giocavano la loro migliore pallacanestro. Gallerini, Colonnelli e De Paoli firmavano il 14-0 che portava l’Etomilu sul 32-18,con il primo a quota 8 punti ed il secondo già a quota 10. Da quel momento però i ragazzi di Francani si rilassavano e commettevano qualche errore di troppo che consentiva agli ospiti di chiudere il secondo quarto sotto di 8 punti (41-33), dopo essersi riavvicinati anche sul -6.

Nella seconda metà gara i ragazzi di coach Francani si riportavano prontamente sul +12 (45-33 al 22′) mettendo in maniera decisa le mani sulla partita. Il quinto fallo di Krushchev, giunto solamente al 25′, privava Venafro di uno dei suoi migliori giocatori e lasciava troppo Rossi nel tentativo di accorciare il passivo (62-47 al 30′). Il play ex Montegranaro con 8 punti nell’ultimo periodo, coadiuvato anche da un buon Tamburrini, provava a riaprire la gara (72-58 al 35′) ma l’Etomilu Giulianova controllava senza troppi patemi d’animo il vantaggio fino al 87-55 che chiudeva la contesa e regalava ai giallorossi giuliesi la sesta vittoria stagionale.





Etomilu Giulianova – Al Discount Venafro 87-75 (18-18, 23-15, 21-14, 25-28)

Etomilu Giulianova: Simone Colonnelli 24 (3/6, 3/5), Danilo Gallerini 15 (4/6, 2/3), Simone De angelis 11 (1/5, 3/6), Ludovico De paoli 8 (3/6, 0/1), Antonello Ricci 8 (1/2, 1/2), Stefano Cianella 8 (0/1, 2/3), simone Di diomede 5 (2/2, 0/0), Giuseppe Sacripante 4 (2/3, 0/0), Edoardo Magazzeni 4 (1/1, 0/1), Riccardo Rosa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 36 6 + 30 ( simone Di diomede 9) – Assist: 18 (Antonello Ricci 7)

Al Discount Venafro: Marco Rossi 21 (5/9, 3/6), Mario Tamburrini 17 (6/10, 0/4), Ferdinando Smorra 13 (3/6, 1/4), Sasha Kushchev 9 (3/4, 1/1), Gioele Moretti 7 (2/6, 1/4), Raffaele Minchella 6 (2/3, 0/2), Francesco Di vito 2 (0/2, 0/0), Angelo Prete 0 (0/1, 0/0), Luca Cancelli 0 (0/0, 0/1), Andrea Chiari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 24 4 + 20 (Marco Rossi 7) – Assist: 11 (Mario Tamburrini, Ferdinando Smorra 3)