Basket. La Meta Teramo espugna Maddaloni: 81-62

MADDALONI. Dopo due sconfitte consecutive, La Meta Teramo torna al successo superando in trasferta (seconda vittoria lontano dal campo amico) Maddaloni (81-62) in una gara aperta, ma che ha visto i biancorossi giocare e difendere alla perfezione

nel terzo periodo e controllare nell’ultimo parziale, nonostante il ritorno avversario, la partita. Due punti fondamentali per la squadra teramana che così allunga in classifica e può guardare con maggiore ottimismo al futuro, futuro che si chiama Barcellona Pozzo di Gotto ospite Domenica prossima nel Palascapriano. La Meta, però, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aver la meglio dei casertani che hanno giocato, giustamente, come se fosse l’ultima spiaggia, soprattutto nel primo tempo e nell’ultimo parziale. Priva di Tessitore, infortunato, la compagine di Bianchi si è dimostrata capace di reagire anche contro la cattiva sorte. Il coach, con l’assenza del “cecchino” titolare in panchina per onor di firma, ha mandato sul parquet un quintetto con Nolli, al debutto dall’inizio, Papa, Salamina, Lagioia e Tomasello. Ha risposto il coach di Maddaloni con Guagliardi, Carrichiello, De Vincenzo, Luongo e Papa. La partenza dei biancorossi è super. Dopo appena quattro minuti si è sul 9-0 per Gaeta e soci, grazie ai canestri di Papa (7 punti) e Salamina (2).



Maddaloni reagisce e trova prima una tripla con Guagliardi e poi un canestro da due con Papa casertano (5-9) al 5°. Al 7°, invece, una bomba di Salamina porta il punteggio sul 11-15. La difesa biancorossa subisce il ritorno avversario che piazza un parziale di 4-0 a due minuti dal suono della prima sirena (15-15). Ci pensa Francesco Papa, con una tripla, a riportare avanti i suoi (15-18) ad un minuto e mezzo dal mini intervallo. I casertani non mollano e con 5 punti consecutivi, si portano avanti per la prima volta 20-18 chiudendo il parziale a proprio favore. Il secondo quarto Teramo lo comincia con una bomba di Angelini (20-21). Si gioca punto a punto con i padroni di casa che cercano di alzare il ritmo costringendo i biancorossi a commettere falli, tre in due minuti e mezzo. Entrano nel vivo anche Lagioia e Tomasello che danno il loro contributo. Al 4° Teramo è avanti 27-24, ma in casa campana sono Carrichiello e Luongo (dieci punti a testa) a suonare la carica. Salamina e compagni rispondo colpo su colpo e al 7° sono avanti 32-31. Lagioia prova a scuotere i suoi, ma l’assenza di Tessitore si fa sentire. Un uomo in più, avrebbe certamente fatto comodo alla causa. Maddaloni prova ad accelerare e ad un minuto e mezzo dall’intervallo va avanti 36-32. Teramo conta molto su Lagioia che risponde presente in chiusura di quarto con una tripla pesante, seguita ruota da Salamina il cui tiro però è da due. Grazie alle prodezze dei due citati, La Meta chiude avanti il primo tempo 39-38 con 12 punti di Lagioia, 10 di Papa e 7 di Salamina. Il secondo tempo si apre con una tripla di Salamina a cui risponde De Vincenzo e poi Francesco Papa indovina il canestro da due sotto il tabellone 40-44 al 3°. Si combatte sotto i tabelloni,ed i biancorossi provano a stringere le maglie difensive. Anche Lucarelli si mette in evidenza con un bel canestro che al 5° porta avanti di nove i teramani 40-49.



La Meta è più concreta nel gioco, ma soprattutto più attenta in fase di controllo della partita. Ancora Papa a fare la voce grossa con un tripla al 6° (40-52), mentre Angelini, a due dal termine dell’ultimo intervallo, segna da due (42-56). Guagliardi segna da tre, ma Salamina è preciso dalla lunetta con quattro liberi a segno. Con un terzo parziale perfetto, chiuso a proprio favore 21-9, La Meta va all’ultimo riposo avanti 60-47. L’ultimo periodo si apre con un parziale dei padroni di casa di 7-2 (54-62) che costringe coach Bianchi a richiamare i suoi in panchina. Maddaloni cerca di rientrare in partita. Al 3° (56-64), al 5°, però, anche Tomasello dalla distanza trova il tiro da tre perfetto (58-70), con l’allenatore di casa costretto a chiamare time-out. Gli ultimi minuti della contesa, servono ai biancorosso per controllare gli avversari ed allungare nel punteggio. La Meta Teramo vince la sua seconda partita in trasferta, battendo la Mecsan Maddaloni con il finale di 81-62. Da elogiare l’intera squadra per l’impegno messo in campo e soprattutto per aver saputo fare a meno di Tessitore infortunato. Ora si volta pagina, restando sempre con i piedi bel saldi a terra. Domenica arriva un’altra corazzata del girone C della serie B, Barcellona Pozzo di Gotto.







TABELLINO

MECSAN MADDALONI (62): Sansone 7, Guagliardi 9, Bentrad, Carrichiello 19, De Vincenzo 7, Luongo 12, Pascarella, Spallieri, Papa 4, Giammò 4.

LA META TERAMO (81): Papa 15, Di Pietro, Gaeta, Nolli 3, Salamina 20, Lucarelli 5, Lagioia 17, Angelini 10, Tomasello 11, Tessitore. All. Bianchi.

ARBITRI: Alberto Giansante di Siena e Marco Marzulli di Binasco (Milano).

NOTE: 1° quarto: 20-18; 2° quarto: 18-21 (primo tempo: 38-39); 3° quarto: 9-21; 4° quarto: 15-21 (finale 62-81).