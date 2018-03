Campionato Nazionale di Judo Under 21: l'aquilana Claudia Ioannucci è vice campionessa italiana

L’AQUILA L’atleta aquilana Claudia Ioannucci della società sportiva A.S.D. Jujitsu Academy si è classificata al secondo posto conquistando la medaglia d'argento nella 32esima edizione del Campionato Nazionale CSEN di Judo che si è svolta domenica 10 dicembre presso il Palasport Paternesi di Foligno (Perugia).

La judoka diciottenne, cintura verde, ha combattuto nella categoria Under 21 per atleti con graduazione fino a cintura nera, mostrando un eccellente livello tecnico ed atletico.

Un ippon fulmineo in semifinale le ha permesso di giocarsi l’oro con un’atleta molto esperta alla quale però ha dovuto cedere il gradino più alto del podio.





Nella stessa competizione l’aquilano Lorenzo Miccoli della Jujitsu Academy si è classificato al 3° posto conquistando il bronzo nella categoria Under 35.

«Essendo una finale nazionale, sapevamo che era una gara difficile ma i ragazzi hanno messo in pratica le nuove tecniche provate in allenamento, miglioreremo ancora» queste le parole a caldo del Direttore Tecnico dell’A.S.D. Jujitsu Academy L’Aquila Giampaolo Petrollini fiducioso per i prossimi appuntamenti agonistici del 2017.

Il Judo team aquilano della Jujitsu Academy si è messo in evidenza anche domenica 27 novembre al 1° Trofeo di Judo Città di Francavilla, conquistando un bottino di ben sette medaglie: oro per Mario Aloisio nella categoria Master 35 – 45 anni e oro anche per Claudia Brizzi, argento per Federico Iannucci e Claudia Ioannucci, bronzo per Luigi Latino, Valerio Vaschi e Roberto Bafile, 5° posto per Luca Blasioli.