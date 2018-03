Palladino e Ferrari mandano il Pescara all'inferno. 2-1 Crotone

CROTONE. Un film già visto. Allo Scida un Pescara generoso e nulla più cede 2-1 al Crotone e prosegue nel periodo disastroso di risultati e prestazioni. Fermo restando i limiti ormai evidenti da inizio campionato, anche oggi il Delfino ha avuto a che fare con un arbitraggio tutt'altro che ineccepibile.

Recuperato pienamente Campagnaro, Oddo schiera il suo Pescara secondo i canoni del collaudato 4-3-2-1. In difesa Gyomber a far coppia con il centrale argentino con Zampano e Crescenzi (preferito a Biraghi, ndr) sugli esterni. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Verre liberi di inserirsi senza palla. In avanti Caprari e Benali a supporto dei Pepe falso nueve. Tante le assenze in casa Crotone, con Nicola che affida al tridente Palladino-Falcinelli-Trotta tutto il peso dell'attacco. Spazio dall'inizio all'ex Martella in un 4-3-3 che lungo la gara si trasformerà spesso in un 4-4-2 in fase di non possesso del pallone.

Avvio di gara tattico con buon giro palla del Pescara privo però di sbocchi interessanti per le punte. Al 9' la prima ottima chance è per gli ospiti. Azione in velocità sulla destra del fronte d'attacco, velo di Caprari e conclusione dal limite di Pepe: palla abbondantemente alta. La prima risposta del Crotone arriva al minuto 12 direttamente su calcio di punizione con Capezzi che costringe Bizzarri in corner.

Al 16' alza bandiera bianca Pepe per infortunio. Dentro Aquilani con Caprari avanzato punta dopo un buon avvio sulla trequarti.

Delfino in confusione e Crotone che lentamente ne approfitta guadagnando terreno. Al 22' azione insistita in area pescarese e Barberis da fuori completamente sbilanciato calcia sulla luna.

Al 24' episodio chiave del match. Presunto fallo di mani in area di Campagnaro e calcio di rigore per il Crotone. Dal dischetto Palladino ha la giusta freddezza e insacca: 1-0.

Privo di punte di ruolo in campo e con movimenti senza palla completamente assenti, per il Crotone è un gioco da ragazzi chiudere ogni spazio all'improduttivo tiki taka del Delfino.





Prima del riposo però dal nulla il Pescara costruisce l'occasionissima per il pareggio. Memushaj in area viene steso da Barberis. Per Damato è calcio di rigore, il secondo di giornata generoso. Dagli undici metri però Cordaz intuisce la facile trasformazione di Memushaj che fallisce il secondo rigore consecutivo (il terzo nel campionato del Pescara, ndr).

Nella ripresa (senza successo, ndr) il Pescara cerca di alzare i ritmi, con il Crotone sempre pronto a colpire di rimessa.

Di occasioni da gol pulite però neanche l'ombra, con Oddo che gioca il tutto per tutto inserendo Manaj e Pettinari per Verre e Memushaj.

Al 28' il Delfino resta anche in inferiorità numerica con Aquilani (già ammonito, ndr) che stende a centrocampo Rohden e “conquista” il secondo giallo.

Sembra finita ma al 35' cambia nuovamente la partita. Anche il Crotone resta in 10 (espulso Capezzi) e sugli sviluppi della punizione Crescenzi pennella per Campagnaro che di testa fa secco Cordaz.

La gioia del pari dura però pochissimo. Minuto 38 e nuovo sorpasso dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio piazzato, con Ferrari che di testa tutto solo insacca.

Domenica prossimo allo stadio Adriatico arriva il Bologna, impegnato domani al Dall'Ara contro l'Empoli.





CROTONE-PESCARA 2-1 (primo tempo 1-0)



MARCATORI: 24'pt Palladino (Cr) su calcio di rigore; 35'st Campagnaro (Pe); 38'st Ferrari (Cr).

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Barberis; Falcinelli (42'st Simy), Trotta (16'st Stoian), Palladino (41'st Salzano). A disposizione: Festa, Cojocaru, Nalini, Gnahorè, Dusenne, Fazzi, Suljc, Nicoletti. Allenatore: Nicola.

PESCARA (4-3-2-1): Bizzarri; Zampano, Campagnaro, Gyomber, Crescenzi; Verre (8'st Manaj), Brugman, Memushaj (20'st Pettinari); Benali, Caprari; Pepe (16'pt Aquilani). A disposizione: Fiorillo, Biraghi, Bruno, Cristante, Zuparic, Vitturini, Muric, Fornasier. Allenatore: Oddo.

ARBITRO: Antonio Damato della sezione di Barletta (Pegorin-Peretti).

NOTE: Presenti sugli spalti circa 10mila spettatori con circa 100 sostenitori ospiti. Ammoniti: Gyomber, Aquilani, Manaj, Capezzi, Falcinelli, Zampano. Espulsi: 28'st Aquilani (Pe); 35'st Capezzi (Cr). Al 44'pt Cordaz ha parato un calcio di rigore di Memushaj (Pe). Recupero: 1'pt; 3'pt.



Andrea Sacchini