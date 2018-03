Basket. Weekend di impegni per Amatori Pescara, Ortona, Campli e Giulianova

ABRUZZO. L’Etomilu Giulianova non ha il tempo di festeggiare la bella vittoria sul campo di Senigallia che è già ora di pensare al prossimo turno di campionato. Domenica 11 dicembre si tornerà infatti a giocare in casa contro il fanalino di coda Dynamic Venafro.

Venafro ancora ferma al palo con la casella vittorie desolatamente vuota viene a Giulianova per cercare di sbloccarsi ed ottenere la prima vittoria in campionato. I due migliori giocatori, cifre alla mano, agli ordini di coach Arturo Mascio sono Marco Rossi, top scorer con 14.3 punti di media ed il prodotto del vivaio di Santarcangelo Mario Tamburrini, secondo miglior realizzatore con quasi 13 punti a partita e guardia con grande propensione all’uno contro uno.

Altro nome importante è quello di Gioele Moretti, ala multidimensionale da 10 punti e 4 rimbalzi di media, giocatore sceso a Venafro per trovare il campo con continuità rispetto a quanto fatto negli anni scorsi.

A completare il quintetto di coach molisano il centro ucraino, ex Bassano del Grappa (C gold) ed un passato nelle giovanili della Virtus Roma, Sasha Kushchev giocatore da 12 punti ed 8 rimbalzi ad allacciata di scarpe ed il playmaker Ferdinando Smorra. Completano il roster il capitano Raffaele Minchella, l’ala forte Angelo Prete ed il solido pivot Andrea Chiari.

In casa Giulianova il morale è giustamente alto dopo la vittoria contro Senigallia ma coach Francani ha invitato tutti a mantere alta la concentrazione. Con Rosa ancora dolorante alla spalla ma abile ed arruolato per la gara contro Venafro, lo staff tecnico in questi pochi giorni di allenamenti ha lavorato per proseguire nel cammino di crescita di questo ultimo periodo.

“Domenica ci aspetta una di quelle partite dove fare due punti è la cosa più importante, indipendentemente di come farli” – ha dichiarato coach Francani – “Anche qui siamo un po’ in difficoltà con Rosa che ha ancora problemi alla spalla e Colonnelli che ha la febbre ma dobbiamo essere bravi a recuperare le energie fisiche e psichiche“.

Quella che sarà l’ultima partita casalinga prima della pausa natalizia sarà anche l’occasione per ritrovarsi a fine gara, per gustare le specialità natalizie offerte della Pasticceria Montebello di Giulianova, partner storico del sodalizio giallorosso, così da augurarsi tutti insieme il Buon Natale.

Appuntamento con la palla a due, domenica alle ore 18:00, sul parquet del PalaCastrum di Giualianova: arbitrano i sigg. Carlo Posti e Lanfranco Rubera.

Dopo il successo con l'Isernia invece l'Amatori Pescara affronta in casa il Valdiceppo Perugia. L'occasione, considerato il tasso tecnico degli avversari, è ghiotta per aggiungere altri punti pesanti alla classifica. Palla a 2 domani alle ore 18,00 al PalaElettra di Pescara.





LA WE'RE ORTONA OSPITA IN CASA SENIGALLIA



Ultimo atto casalingo prima della pausa natalizia per Ortona che se la vedrà con Senigallia.

Coach Quilici affronterà i marchigiani con un roster fortemente segnato dagli infortuni, con Gialloreto reduce da una distorsione alla caviglia nell'ultimo turno contro Montegranaro, Musso convalescente dopo l'operazione alla mano per risolvere un annoso fastidio e Mlinar alle prese con il solito problema che lo sta tenendo lontano dal parquet ormai da un mese.

Senigallia invece si presenta con due sconfitte nelle ultime due giornate (P.S. Elpidio e Giulianova), con 3 vittorie all'attivo su 10 incontri disputati. Trova i suoi punti di forza in Maggiotto (17.6+7.4) e Bastone (16.5+6.2) ed ottime percentuali da dentro l'area dei 3 punti.

Le forti assenze non devono spaventare la We're, che potrà contare sul fattore campo ma soprattutto su un ottima panchina che porrà rimedio agli infortuni.

L'appuntamento è quindi fissato per Domenica 11 Dicembre alle 18.00 al PalaMelilla.

Impegno a San Severo invece per un Campli a caccia di conferme.